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影／宜蘭冬山驚見「鴕鳥賽跑」！竄車道狂奔200米 飼主阿伯喘追不上

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭冬山路出現鴕鳥逛大街，3個月大的鴕鳥幼鳥在車流間邁步狂奔，被後方車主拍下險象環生的畫面，只見高齡的阿伯飼主在後方追，目擊民眾忍不住驚呼「阿伯追不上」。圖／翻攝自threads.com/@yunjiejiejie
宜蘭冬山路出現鴕鳥逛大街，3個月大的鴕鳥幼鳥在車流間邁步狂奔，被後方車主拍下險象環生的畫面，只見高齡的阿伯飼主在後方追，目擊民眾忍不住驚呼「阿伯追不上」。圖／翻攝自threads.com/@yunjiejiejie

宜蘭冬山路三段出現鴕鳥奔跑逛大街，一隻約3個月大的鴕鳥幼鳥昨天突然竄入車道，在車流間邁步狂奔約200公尺，一度引發車輛回堵，險象環生的畫面被其他用路人拍下，只見高齡的阿伯飼主在後方揮舞、狼狽苦追，目擊民眾忍不住驚呼「阿伯根本追不上啦！」

所幸這隻鴕鳥相當「識相」，隨後自行靠邊並停下折返，並未釀成意外。有網友指出，別看幼鴕鳥看似在輕鬆散步，牠們其實是天生的短跑好手，孵化僅一個月的幼鳥時速便可達55公里，成年後更可飆到72公里，若非鳥兒自行回頭，飼主單憑徒步確實完全追不上。

飼主事後無奈解釋，這隻鴕鳥平時性格相當乖巧，昨天因為家中有朋友來訪，離開時一時疏忽未將大門關妥，好奇的駝鳥才會趁亂溜出家門「散步」，這回成了脫韁野鳥純屬個案，下回一定會吸取教訓，確實把門窗鎖好。

對此，宜蘭警方表示，飼主因疏忽導致寵物在道路奔走妨害交通，已違反「道路交通管理處罰條例」第84條規定，將依法處以飼主300元以上、600元以下罰鍰，警方也呼籲民眾務必看管好自家寵物，以免誤闖車道釀成不可挽回的災情。

宜蘭冬山路出現鴕鳥逛大街，3個月大的鴕鳥幼鳥在車流間邁步狂奔，被後方車主拍下險象環生的畫面，只見高齡的阿伯飼主在後方追，目擊民眾忍不住驚呼「阿伯追不上」。圖／翻攝自threads.com/@yunjiejiejie
宜蘭冬山路出現鴕鳥逛大街，3個月大的鴕鳥幼鳥在車流間邁步狂奔，被後方車主拍下險象環生的畫面，只見高齡的阿伯飼主在後方追，目擊民眾忍不住驚呼「阿伯追不上」。圖／翻攝自threads.com/@yunjiejiejie

宜蘭冬山路出現鴕鳥逛大街，3個月大的鴕鳥幼鳥在車流間邁步狂奔，被後方車主拍下險象環生的畫面，只見高齡的阿伯飼主在後方追，目擊民眾忍不住驚呼「阿伯追不上」。圖／翻攝自threads.com/@yunjiejiejie
宜蘭冬山路出現鴕鳥逛大街，3個月大的鴕鳥幼鳥在車流間邁步狂奔，被後方車主拍下險象環生的畫面，只見高齡的阿伯飼主在後方追，目擊民眾忍不住驚呼「阿伯追不上」。圖／翻攝自threads.com/@yunjiejiejie

宜蘭 鴕鳥

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