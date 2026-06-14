陽管處攜農友減藥 保育類赤腹游蛇重返竹子湖

目前正值陽明山海芋季與繡球花季，國家公園署今天說，陽明山國家公園管理處長年推動友善農業輔導計畫，實踐花卉減藥，已有51位農友加入，更有8人以「全程不用農藥及化學肥料」種植海芋，讓對環境極度敏感的保育類「赤腹游蛇」重返竹子湖。

根據陽明山國家公園管理處網頁資料，無毒的「赤腹游蛇」又叫做半紋蛇、紅豬母，已瀕臨絕種，牠以蛙、蝌蚪、泥鰍及魚為食，最大全長可達100公分，特徵為腹面是赤紅色。

內政部國家公園署今天透過新聞稿表示，陽明山國家公園的竹子湖地區長期以海芋、繡球花等觀賞花卉聞名，長年累積農藥使用，間接衝擊農地生態與部分生物棲地。

國家公園署表示，陽管處自民國108年起與農友、學術單位及民間團體推動友善農業輔導計畫，引導農友逐步減少農藥、化學肥料與除草劑使用，並營造對生物友善的農業環境。其中竹子湖花卉產業改變尤其明顯，目前已有8位農友成功做到全友善種植海芋，都取得綠色保育標章，不僅維持花卉品質，也讓消費者更安心接觸花田與自然環境。

國家公園署說，近年人氣逐漸攀升的繡球花，也正朝減少農藥使用方向努力。陽管處透過輔導與試驗，協助農友調整適地適種品種及改善栽培管理，降低病蟲害與用藥需求，逐步建立更友善環境的花卉生產模式。在地農友也分享，自從耕作方式改變，環境慢慢恢復，田裡開始出現青蛙、昆蟲與鳥類，重新感受土地原本生命力。

國家公園署指出，像台灣原生淡水蛇類「赤腹游蛇」，過去因濕地減少與農業環境改變，使族群數量減少。陽管處與學術團隊合作進行赤腹游蛇調查與棲地復育，推動水田環境改善、友善耕作及棲地營造，近年隨著友善農業推廣及面積擴大，農田漸漸轉化為具備生態功能的「微型濕地」，讓赤腹游蛇等物種可以在竹子湖棲息及繁衍。

國家公園署表示，目前正值陽明山海芋季與繡球花季，邀請民眾走入竹子湖貼有綠色保育標章的花田，了解友善耕作故事。未來陽管處將持續深化友善農業輔導、生態棲地復育及在地品牌發展，並結合企業ESG、環境教育及社區參與，共同打造兼顧「生態保育、農業發展與觀光遊憩」的永續環境。