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高美濕地「永續利用區」抓小河豚被罵翻 農業局：該區不需事先申請

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中高美濕地有豐富生態，吸引國內外遊客參觀。記者游振昇／攝影
台中高美濕地有豐富生態，吸引國內外遊客參觀。記者游振昇／攝影

台中高美濕地有豐富生態和夕陽美景，吸引國內外遊客一遊；今天有民眾在網路Threads po出自己在濕地捉生物畫面，桶內有小河豚，還寫「今天不挖蛤蜊來抓河豚」，畫面引起多位網友罵翻，指責對方在生態區違法還自己PO出證據；台中市農業局今天表示，高美野生動物保護區依分區管制規定，分「核心區」、「緩衝區」及「永續利用區」，民眾進入的是永續利用區，不需事先申請，可供民眾進行生態體驗。

農業局表示，民眾在高美濕地「永續利用區」體驗生態時，撈取游泳能力較差的小河豚，雖然河豚非屬保育類且普遍分布於沿岸，但小河豚游泳能力差，對環境適應能力也差，容易造成死亡，呼籲民眾僅觀察勿捉放，落實善待野生動物，倘有深入研究需求，可依規申請。

外界關心管制規定與裁罰情形，農業局說明，高美野生動物保護區依分區管制規定，分為「核心區」、「緩衝區」及「永續利用區」，其中核心區、緩衝區須經申請才能進入；永續利用區則不需事先申請，可供民眾進行生態體驗。

台中市府農業局從2024年迄今已裁罰8件，未經申請進入野生動物保護區核心區及緩衝區危害野生動物棲地，依據野生動物保育法處5萬至25萬元罰鍰。呼籲到訪民眾應遵守相關規定，共同維護生態永續。

河豚 高美濕地 濕地

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