飼主病逝留24隻柴犬 北市動保處媒合認養

北市北投區七十多歲飼主因病過世，留下廿四隻柴犬，因老伴無力照顧，北市動保處上月協助送養，引發熱議，目前已順利送養十八隻，還有六隻在等待新家。

動保處指出，去年起與社會處合作在社會安全網建立「獨居長者離家寵物安置」機制，已協助四名獨居長者接受醫療，為六隻無人照顧的犬貓媒合新的認養家庭。

北市動物之家五月二十日下午在臉書粉專發文，不擬續養柴犬廿四隻，包含公六隻、母十八隻，毛色為黃、黑色，個性溫馴、可觸碰，年齡一至十歲左右，已打晶片，目前居住環境為室外，讓渡公告期，動物皆不在所內，仍由飼主家飼養。

動保處動物收容組代理組長華心惠表示，飼主很喜歡柴犬，來源大多為購買，北投住家環境也大，但因病去世後，飼主家只剩太太一人，無力再照護，便聯絡動保處協助送養，這件是單一個案，多年才可能發生一件。

華心惠指出，不擬續養犬隻中並無品種差異，主因一是犬隻行為問題如吠叫、咬人，二是飼主經濟與生活變故如飼主失業、生病、過世或家中成員對寵物過敏，三是環境空間不足，如搬家、租屋處禁養。

中華民國獸醫師公會全國聯合會榮譽理事長譚大倫表示，柴犬跟主人很親，總體而言仍是很乖、聽話的品種。不過大型犬的運動量、食量大且看病貴等因素，比起小型犬更容易被棄養；民眾不要覺得可愛就養，發現牠有問題就棄養，是不負責任主人。