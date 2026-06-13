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影／台中傳不當養浣熊動保處將派員查辦 逾期未登記最高罰25萬

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
網路社群平台傳有民眾疑似不當飼養外來種「浣熊」，引發大批網友與動保人士高度關注。圖／翻攝自Threads
網路社群平台傳有民眾疑似不當飼養外來種「浣熊」，引發大批網友與動保人士高度關注。圖／翻攝自Threads

網路社群平台近日瘋傳有民眾疑似不當飼養外來種「浣熊」，引發大批網友與動保人士高度關注；對此，台中市動保處今日回應表示，目前台中市內登錄備查的浣熊共有9隻，接獲通報後，將立即派員前往豐原現場實地查訪，若確實查獲飼養環境髒汙、活動空間不足、飲水不潔或有照護不當等情事，將依法要求限期改善；若逾期未改，最高可處1萬5千元罰鍰。

中市動保處指出，浣熊雖然外表可愛，但其破壞力強且飼育環境要求高，並不適合一般家庭當作寵物飼養；針對這次網傳民眾疑似虐待或不當飼養浣熊的案件，動保人員將全力追查，若經現場稽查，發現飼主確實違反動物保護法中的照護規定，將當場開立限期改善單，若複查仍未達標準，將依動保法裁處新台幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

除了環境稽查，動保處也特別發出警訊提醒飼主，農業部為落實外來物種管理，已正式公告「自今年（2026年）5月1日起禁止家庭飼養浣熊」；動保處強調，這項新法實施後，目前已經在養浣熊的既有飼主，必須在明年（2027年）4月30日前的法定公告期限內，主動向當地主管機關完成登記備查，才能繼續合法飼養。

動保處呼籲民眾若存有僥倖心態逾期未主動登記，一旦被查獲私養，最高可依法重罰新台幣25萬元罰鍰，且個案動物也將面臨直接沒入的處分，飼主切勿以身試法。

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