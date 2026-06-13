瀕危冬候鳥大杓鷸為何6月還在彰化沒離開？保育人士解謎

台灣冬候鳥大杓鷸通常4月北返，彰化縣是全台大杓鷸最大渡冬區，到目前仍有20多隻滯留未歸，創下第一筆大杓鷸留到6月的觀測紀錄，彰化生態保育人士認為與氣候變遷、棲地友善有關，並研判這群大杓鷸可能留到今年秋天跟飛來渡冬的「親朋好友」相聚。

彰化縣大杓鷸的最早觀測記錄地點在伸港鄉與線西鄉，曾逾2千隻，政府開發彰濱工業區破壞棲地，大杓鷸渡冬數量減至600多隻並逐漸南移，近年集中芳苑鄉潮間帶，維持每年9月飛來避寒，翌年4月飛回歐亞大陸凍原繁殖地，今年卻被發現少數破例留下，以亞成鳥居多。

生態保育人士黃正民今表示，渡冬黑面琵鷺已有滯留紀錄，今年留在彰雲兩縣濁水溪口沒離開的數量約200隻，大杓鷸首次被觀測到6月還沒走，滯留的幾乎是亞成鳥，可能尚未發育為成鳥的牠們，體力不夠飛回俄羅斯西伯利亞、中國東北和外蒙古，被渡冬族群留在台灣。

黃正民說，台灣陸續發現冬候鳥、過境鳥滯留，最明顯例子是粉紅長腿的高蹺鴴，1980年在彰化縣濱海自然繁殖，「鳥口興旺」從冬候鳥變成留鳥，現在台灣冬季的高蹺鴴是留田與候鳥並存；春分前後過境的灰面鵟鷹也有少數成「留鳥」，通常是亞成鳥體力不夠好，沒跟遷徒部隊離開，大杓鷸亞成鳥情況也許類似灰面鵟鷹。

黃正民也說，候鳥遷徒與氣候、自然環境有關，遷徒路線中的環境被改變可能讓候鳥從此離開或留下，大杓鷸亞成鳥留在彰化縣芳苑鄉，代表當地有足夠食物、安全，氣候良好，亞成鳥會不會變成大杓鷸從此長留台灣的哨兵仍有待觀察。

大杓鷸是水鳥中體型較大，退潮時到潮間帶覓食，漲潮時飛到沼澤草叢棲身，覓食時把長喙插入軟泥中，夾起螃蟹、貝類、小魚、兩棲爬蟲類、軟體動物後吞食。人類高度開發及氣候變遷，大村鷸數量急遽減少，已被國際鳥盟列為瀕危物種。