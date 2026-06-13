24隻柴犬送養掀熱議...飼主曝容易棄養原因 獸醫籲養狗別一時興起

台北市動物之家協助原飼主送養24隻柴犬，引發熱議；不少飼主經驗談，柴犬是出了名的掉毛怪，個性難搞、敏感，謹慎評估再養。專家說，狗貓是把自己一輩子交到飼主手上，民眾不能因可愛就養、有問題就棄養，曾有電影掀起拉不拉多熱潮，退燒後就出現棄養潮。

有民眾在社群發文，在全國動物收容管理系統看到這24隻柴犬的送養資訊，納悶為何送養都是柴犬，還聽說柴犬很難搞。貼文一出，網友分享台北市動物之家的公告釋疑，原來是飼主過世，家人無法再飼養。

該文也引發柴犬飼主們回響，有人直呼柴犬長得可愛，但個性真的很難搞，叫不動、喚不來，更別說是出了名的掉毛怪，換毛季往柴犬身上一拍、就能看到狗毛滿天飛的「室內飄雪」，非換毛季一樣亂飛但沒換毛季嚴重。

有網友觀察，飼養比例高，但柴犬很有個性，不同於很多人理想中任人擺布的狗，隨便養的人可能容易送養或棄養，有人直言特別難搞，沒決心、真心和毅力，一律建議別養；其他人說，柴犬個性固執，比較敏感的柴犬容易發瘋咬人，謹慎評估後再養，真的不是玩伴犬。有人認為，台灣飼養、棄養的成本太低，一堆人不做功課就衝動養狗。

中華民國獸醫師公會全國聯合會榮譽理事長譚大倫表示，柴犬跟主人很親，大部分對主人、家人的攻擊性沒那麼強；不過，柴犬是很怕痛的狗，幫剪指甲、打針會弄痛，牠就會攻擊，例如回頭咬醫生，但不會無緣無故突然攻擊。柴犬對痛覺、聲音等比較敏感，總體而言仍是很乖、聽話的品種。

譚大倫說，柴犬沒什麼重大疾病，常見疾病如皮膚、胃腸道等；牠是雙層毛，比較會有皮膚狀況，但都不是太大問題。年輕柴犬像是日式車，飼主照養不會花到太多錢，倒是老年時可能會有腫瘤問題而需負擔醫療費。

他認為，愛柴犬的飼主們應該不會棄養，萬不得已才會像北市個案是老先生過世，另一伴年紀大也無心力去餵食、清潔等照養工作。愛柴犬的人就會很愛這個品種，送養的24隻柴犬現在只剩6隻，認養率算高。

譚大倫認為，大型犬的運動量、食量大且看病貴等因素，比起小型犬更容易被棄養。若電影或影視節目特別美化某種品種，大家就會瘋養，例如電影「再見了，可魯」的拉不拉多犬，隔些日子或一些年後，就會看到這些狗在路人、被捕獲或送養等棄養潮。

他呼籲民眾，如果只是因為好玩、可愛或一時興起，應該要三思而行。狗貓把牠的一輩子交給飼主，若生病會有後續醫療照顧問題，民眾不要覺得可愛就養，一但發現牠有問題就棄養，這是不負責任的主人。

「再見了！可魯」電影威力不減，桃園市動物保護教育園區（原桃園縣動物保護教育園區）直至2010年仍每月會收容十多隻遭棄養的拉不拉多犬。本報資料照片