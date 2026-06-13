北市24隻柴犬集體被棄養？原來背後有心酸故事

北市北投區一名70多歲飼主因病過世，留下24隻遭逢變故的柴犬，因老伴無力照顧。北市動保處上月協助送養，消息一出，經許多愛狗人士轉發與現場認養，目前已順利送養18隻，還有6隻在等待新家。

台北市動物之家5月20日下午在臉書粉專發文，不擬續養柴犬24隻，包含公6隻、母18隻，毛色為黃、黑色，個性溫馴、可觸碰，年齡1至10歲左右，已施打晶片，目前居住環境為室外。無法續養原因為飼主死亡，家人無法再飼養；讓渡公告期，動物皆不在所內，仍由飼主繼續飼養。

相關資訊同步公告在全國動物收容管理系統，若有認養意願者，動保處將提供飼主電話供聯繫。

一名愛柴的民眾當天晚上看到該文，隔日中午致電詢問，下午到北投飼主家，現場接應的阿嬤說太多、真的沒辦法養了。該民眾在社群分享，他當場認養一隻柴犬，也提及下午去看有少了一些，還是有不少柴柴在等新家，大家可以去台北動物之家詢問飼主家電話。

近日持續有民眾關心這群毛孩的未來，並在社群發文幫忙找家，24隻柴犬的主人過世，牠們快要進收容所，現在救一隻是一隻，希望能有好的歸宿。

動保處動物收容組代理組長華心惠表示，飼主為70幾歲老先生，本身很喜歡柴犬而飼養，24隻來源大多為購買，北投住家的環境也大，但因病去世後，飼主家只剩太太一人，無力再照護，便聯絡動保處協助送養。

她說，這件是單一個案，多年才可能發生一件，例如2018年曾有飼主因生病無力再照護犬隻，而不擬續養21隻混種犬隻，因犬隻多為流浪犬隻不親人不易認養。

華心惠指出，不擬續養犬隻中並無品種差異，品種犬、米克斯也都有，主因一是犬隻行為問題如吠叫、咬人，二是飼主經濟與生活變故如飼主失業、生病、過世或家中成員對寵物過敏，三是環境與空間不足，如搬家、租屋處禁養。

她說，因故無法續養動物者，可於辦理不擬續養手續前，先檢具飼主與動物相關資料，申請動物讓渡公告；動保處將待讓渡動物照片刊在「動物讓渡專區」，經刊登45日未尋得新飼主，由原飼主將動物帶至動保處辦理不擬續養動物收容，動保處會收容照護和後續認養推廣。

華心惠也提到，動保處去年起與社會處合作，在社會安全網建立「獨居長者離家寵物安置」機制，獨居長者送醫治療前，動保處接手安置或送養其寵物；去年已協助4名獨居長者安心接受醫療，也為6隻無人照顧的犬貓媒合新的認養家庭。

北市一名飼主因病過世，留下24隻遭逢變故的柴犬，因老伴無力照顧，動保處協助送養媒合。圖／台北市動保處提供