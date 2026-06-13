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任意放生造業障！新北動保處查獲違法放生鳥類重罰15萬

聯合報／ 記者林昭彰王長鼎／新北即時報導
新北市動物保護防疫處日前在中和區查獲「宗教團體」向民眾收費放生鳥類，查扣2千隻鳥被密集放置狹窄籠內，嚴重影響動物福利。甚至包括可能破壞生態的外來種、以及涉嫌非法捕捉的本土種，調查後開罰15萬元，提醒民眾任意放生不僅無法累積福德，反而造業障。圖／新北市動保處提供　
新北市動物保護防疫處日前在中和區查獲「宗教團體」向民眾收費放生鳥類，查扣2千隻鳥被密集放置狹窄籠內，嚴重影響動物福利。甚至包括可能破壞生態的外來種、以及涉嫌非法捕捉的本土種，調查後開罰15萬元，提醒民眾任意放生不僅無法累積福德，反而造業障。圖／新北市動保處提供　

新北市動物保護防疫處日前在中和區查獲「宗教團體」向民眾收費放生鳥類，查扣2千隻鳥甚至包括可能破壞生態的外來種、以及涉嫌非法捕捉的本土種，調查後開罰15萬元，提醒民眾任意放生不僅無法累積福德，反而造業障。

動報處接獲民眾通報，稽查發現中和區某寺廟儲放大量鐵籠，2千隻鳥被密密麻麻裝滿在狹窄籠內，嚴重影響動物福利，其中包括黑領椋鳥、白尾八哥等外來種，以及珠頸斑鳩、白頭翁等原生種。放生團體涉嫌藉宗教名義向民眾收費舉辦放生活動，行為違反動物保護法。

王姓負責人供稱放生活動是為展現慈悲心，累積善業、消災解厄，所使用鳥類多半購自鳥店。然而原生種野鳥來源多半涉及非法捕捉，外來種鳥類隨意野放亦可能與本土鳥類競爭棲地及食物資源，壓縮原生種生存空間衝擊生態環境。

動保處表示，購買野鳥放生不僅無法真正幫助動物，反而可能使這些鳥因缺乏生存能力而死亡。此外，動物於運輸及集體籠養過程中，常因高密度擁擠、緊迫及不當照護導致虛弱、受傷甚至死亡，與「護生」本意根本背道而馳。

民眾對於放生行為常缺乏物種辨識及生態保育觀念，任意放生不僅無法累積福德，反而造業障，更可能涉及違法棄養及破壞生態環境，若希望行善積德，還不如將購買放生動物的費用，拿來支持專業的野生動物救援、醫療及保育團體，才是真正落實慈悲護生的方式。

此案調查後認定屬於棄養行為，依動物保護法第29條裁處15萬元罰鍰，並要求當事人接受動物保護講習課程。動保處將持續向宗教團體宣導「放生非護生」的概念。提醒民眾切勿任意放生，以免觸法受罰，慈悲需要智慧，行動前應諮詢莫讓原本善意，最終變成對生命與環境造成傷害。

放生活動王姓負責人（中）供稱鳥隻購自鳥店，然而原生種野鳥來源多半涉及非法捕捉，外來種鳥類隨意野放亦可能與本土鳥類競爭棲地及食物資源，壓縮原生種生存空間衝擊生態環境。圖／新北市動保處提供　
放生活動王姓負責人（中）供稱鳥隻購自鳥店，然而原生種野鳥來源多半涉及非法捕捉，外來種鳥類隨意野放亦可能與本土鳥類競爭棲地及食物資源，壓縮原生種生存空間衝擊生態環境。圖／新北市動保處提供　

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