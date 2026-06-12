體型比帝雉巨大！一根肱骨發現台灣特有種「滅絕孔雀」登上頂尖期刊

國立台灣大學生命科學系與生態學與演化生物學研究所副教授蔡政修，帶領第一作者、大三學生藍詠傑，與德國森根堡自然史博物館學者 Gerald Mayr合作，發現台灣第一種特有且已滅絕的大型孔雀，正式命名為「滅絕孔雀」（學名Pavo miejue），代表台灣的生命史中，曾擁有比帝雉體型還大的特有種鳥類，該研究日前已登上英國皇家學會發行的國際頂尖期刊「皇家學會開放科學」。

台灣目前現存鳥類紀錄將近700種，其中包含32種特有種鳥類，代表台灣過往應有更為豐富的特有種鳥類及其演化歷程。然而，過去台灣的鳥類化石紀錄幾乎一片空白，直到2021年，才同樣由蔡政修與Gerald Mayr合作發表台灣首件鳥類化石。

本次研究，仰賴居住於台南的退休教授侯立仁捐贈一件保存完整且狀態良好的「肱骨化石」。研究團隊藉由形態分析，證實該化石隸屬於台灣更新世時期已滅絕的大型孔雀物種，首次揭開台灣特有滅絕鳥類的面紗。為喚起大眾對台灣過往滅絕事件的重視，團隊特地將此全新物種命名為「滅絕孔雀」。

研究團隊指出，目前台幣千元大鈔上的「帝雉」是台灣現存最大型的特有種鳥類，但滅絕孔雀的發現，指出台灣生命史中的特有種鳥類曾擁有更大的體型。台灣生物多樣性的演變歷程遠比「現存」物種來得豐富，而理解過去的滅絕事件，則能為學界應對目前正在發生的「第六次大滅絕」提供大尺度宏觀視野。

蔡政修曾於2023年參與針對島嶼哺乳動物滅絕、並發表於《科學》期刊的大型研究；此外，蔡政修與生科系博士生卓義揚也曾發現體長達7公尺的特有物種「台灣豐玉姬鱷」，為台灣史上最大型爬蟲類。