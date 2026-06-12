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墾丁再現紫斑蝶南遷產卵 墾管處呼籲行經海岸公路請減速慢行

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
近日大量紫斑蝶北遷進入墾丁國家公園，彩蝶是大自然動人的動態風景。圖／墾管處提供
近日大量紫斑蝶北遷進入墾丁國家公園，彩蝶是大自然動人的動態風景。圖／墾管處提供

近日大量紫斑蝶北遷進入墾丁國家公園，雨後開始產卵，出現部分紫斑蝶穿梭道路的現象，行車經過易造成蝴蝶車禍。墾管處呼籲，近日行經國家公園海岸公路民眾，遇到紫斑蝶飛過請盡量降低車速，時速超過40公里易將蝴蝶撞落，若能放慢車速與飛行的蝴蝶共同使用道路，不僅可以避免傷害蝴蝶，也可以感受特殊的自然體驗。

根據研究人員及社區夥伴觀察，紫斑蝶在四、五月間會大規模由北往南飛入恆春半島，然後沿半島東側太平洋海岸向南飛至佳樂水或鵝鑾鼻後轉向，從海上飛進陸地，尋找幼蟲食草產卵。園區各處均可見大量紫斑蝶聚集採蜜的畫面，蝶種以小紫斑蝶為主。待雨後幼蟲食草萌發新芽，便開始產卵。

近日連續降雨，在墾丁國家公園管理處林緣的盤龍木嫩葉上已看到小紫斑蝶的卵。墾管處說，彩蝶是大自然極為動人動態風景，一般人也不會刻意傷害蝴蝶，但不經心卻會造成蝴蝶車禍身亡。

墾丁國家公園管理處林緣的盤龍木嫩葉上已看到小紫斑蝶的卵。圖／墾管處提供
墾丁國家公園管理處林緣的盤龍木嫩葉上已看到小紫斑蝶的卵。圖／墾管處提供

小紫斑蝶二齡幼蟲。圖／墾管處提供
小紫斑蝶二齡幼蟲。圖／墾管處提供

紫斑蝶 墾丁 國家公園

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