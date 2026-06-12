三羊開泰真實版！台東池上農場見3隻台灣野山羊同框喝水

台東池上一處友善經營農場近日透過生態相機，意外記錄到三隻保育類台灣野山羊（長鬃山羊）同時現身水源地的珍貴畫面，畫面中三隻山羊自在飲水、警戒與停留，呈現農業生產空間與野生動物共享棲地的自然樣貌，也被團隊笑稱為「三羊開泰」的生態喜訊。

這段影像回傳後，團隊成員第一時間雖感驚喜，但也進一步將其視為長期生態監測累積的重要成果，持續強化在地生物多樣性資料建構。

國發會池上青年培力站永續專員吳柏緯表示，近年在國家發展委員會青年培力資源，以及農業部農村發展及水土保持署台東分署農村再生計畫支持下，並結合中華電信通訊傳輸協助，團隊持續推動生態相機監測系統，累積生態履歷與生態力資料，建立可量化、可驗證並可長期追蹤的生物多樣性數據。

他指出，此次拍攝地點並非國家公園或自然保護區，而是位於一處友善農業經營土地。透過長期設置的生態相機，目前已有7位在地農友參與監測計畫，累積超過1萬筆有效生態紀錄，包含山羌、白鼻心、食蟹獴等物種，如今再捕捉到三隻台灣野山羊同框畫面，更凸顯農地、水源與森林連結所形成的生態廊道價值。

吳柏緯表示，隨著全球企業逐步導入TNFD（自然相關財務揭露）架構，生物多樣性已從環境議題延伸至企業治理與永續金融評估的重要指標，但目前仍缺乏足以反映在地生態的長期數據。

他強調，一座農場、一台生態相機與長期監測資料，即可逐步形成屬於台灣土地的生物多樣性指標，未來可轉化為企業永續報告書中自然資本揭露的重要內容，使生態價值被更具體量化與呈現。

團隊也指出，目前已累積超過1萬筆可追蹤的自然數據，未來希望推動「生態力報告」概念，讓企業除了揭露碳排放與能源使用之外，也能同步呈現土地所承載的生命多樣性。

至於這筆「三羊開泰」的珍貴影像，未來是否能進一步與企業永續專案合作、納入生物多樣性揭露內容，團隊則保留更多想像空間，也期待外界共同參與討論。

他們強調，真正動人的企業永續報告書，或許不只是一串數據，而是來自土地的一段生命影像三隻台灣野山羊自在飲水的瞬間，也可能成為台灣生態永續最具象徵性的一頁。