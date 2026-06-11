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微型業者難辦履約保障 犬貓美容服務定型化契約增3保障選項

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
部分業者反映微型業者難以辦理「犬、貓美容服務定型化契約」履約保障，農業部提出修正草案，新增金融機構履約保證、金融機構或電子支付機構價金保管，以及同業相互連帶保證等3種履約保障選項。圖／聯合報系資料照
部分業者反映微型業者難以辦理「犬、貓美容服務定型化契約」履約保障，農業部提出修正草案，新增金融機構履約保證、金融機構或電子支付機構價金保管，以及同業相互連帶保證等3種履約保障選項。圖／聯合報系資料照

依據現行「犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」現行規定，企業經營者預收款超過1萬元且非包月，需提供履約保障，但有業界反應，微型業者因營運資金規模低，較難負擔預收款信託之手續費與資金周轉壓力。農業部今預告修正草案，將新增3項低門檻履約保障選項，包含金融機構履約保證、價金保管及同業互保等，讓業者有更多元化辦理履約保證的管道。

針對部分業界反映微型業者難以辦理「犬、貓美容服務定型化契約」履約保障，農業部為提供業者有更多元化辦理履約保證管道，在蒐集各界意見後，已於5月12日邀集業界代表、消保團體、縣市政府及行政院消費者保護處討論後，提出本次修正草案。

本次修正核心在於「提供多元彈性選擇」，將履約保障方式由現行「預收款信託」與「聯合連帶保證協定」2項，擴充至5項，新增包含金融機構履約保證、金融機構或電子支付機構價金保管及同業相互連帶保證等3種，皆可由業者依自身營業規模與財務狀況「自由擇一辦理」。

農業部

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