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犬貓美容預收款信託遇困境 農業部擬增3履保方式

中央社／ 台北11日電

犬、貓美容服務定型化契約去年5月上路；規範業者預收款達新台幣1萬元以上，要到銀行信託，卻無銀行願承作。農業部今天預告，將新增金融、電子機構及同業互保等3種履約保障。

農業部今天預告「犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案。

農業部說，鑑於市場環境變遷及金融機構商業考量，國內銀行對於微型業者預收款信託業務的承作意願及審核條件趨嚴，為解決企業經營者提供履約保障的困難，增訂犬、貓寵物美容企業經營者履約保障方式3種。

根據新增的履約保障方式，第1種是金融機構直接向消費者保證，企業若無法履行義務時，可代為執行返還消費者尚未使用服務的金額。企業經營者資金運用相對靈活，無需將預收款全數凍結，也省去開立信託專戶，資金需頻繁存取。

第2種是金融機構或電子支付機構提供價金保管，免除業者自辦信託的門檻，直接利用相關平台的機制保障消費者，適法性高且符合數位化消費趨勢。

第3是新增同業相互簽署連帶保證協定，無須向金融機構尋求服務，大幅降低業者資金門檻，適合中小型業者或微型工作室。

農業部說，相關規定修正後，賦予多元選項，犬貓美容業者得以在合法合規的前提下，更有意願且安心推出較高額的預付型方案，進而活絡產業之商業動能，也能有效消除消費者對於「預付金遭捲款或倒閉退費無門」的疑慮，不僅創造更安心的消費環境，也能享有預付型消費帶來的實質折扣優惠。

農業部 電子支付 寵物

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