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怒斥保育類動物捕食鴿子遭認定騷擾送辦 北市動保處曝法規定義

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
二級保育類野生動物「鳳頭蒼鷹」，非本案鳳頭蒼鷹。圖／林業保育署台東分署提供
二級保育類野生動物「鳳頭蒼鷹」，非本案鳳頭蒼鷹。圖／林業保育署台東分署提供

北市日前一名女子看到二級保育類動物鳳頭蒼鷹正在叼捕鴿子，怒吼「放開牠」，並將影片放上網，卻遭警方送辦，不過北檢認定，未達騷擾程度給予不起訴處分。動保處表示，法條上確實對於騷擾認定較為嚴謹，通常是有長期干擾或導致動物傷殘等具體影響才會起訴，但民眾若有發現野生動物仍應遵守「三不原則」避免觸法。

動保處動物救援隊長陳瑞濱表示，依據「野生動物保育法」對於騷擾有明文規範，需以藥品、器物或其他方法干擾野生動物行為，可處一年以下有期徒刑、拘役或併科30萬元以下罰金，在行政端上確實干擾認定上確實會比較嚴格，但法律層面從過往案例來看，大多是有長期干擾或導致動物傷殘等具體影響，才較容易起訴。

陳瑞濱說，台北市較常見案例，過去有人為了拍攝台灣藍鵲以食物引誘或者模仿鳥叫，來吸引動物接近，但在行政端上就會認定影響野生動物或自然界正常運行，若接獲民眾通報或稽查發現，就會來取締，若涉及保育類動物，就會將案件移送地檢署偵辦。

陳瑞濱提醒，民眾如果發現野生動物，遵循不接觸、不干擾、不餵食「三不原則」，發現人為干擾保育類野生動物可立即撥打動物保護專線1959，動保處會盡速派員前往取締。

野生動物 鴿子

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