北市立動物園小貓熊「Yaffa奇奇」前往新加坡

照片取自臺北市立動物園

臺北市立動物園雄性小貓熊「奇奇(小名Yaffa)」，6月10日晚間從臺灣出發，於6月11日清晨平安抵達新加坡動物園檢疫舍。小貓熊「Yaffa奇奇」很快的開始探索新環境也開始進食。臺北市立動物園透過與新加坡動物園間的物種調度，共同維持東南亞地區瀕危物種域外保育族群的數量與基因多樣性。

臺北市立動物園原照養12隻小貓熊（7公5母），其中還具有繁殖能力的小貓熊，大多是來自福州大熊貓研究交流中心的「歡歡」與「美可」、「YaYa」的後代，小貓熊「奇奇(Yaffa)」就是小貓熊「歡歡」和「YaYa」的孩子。為了讓動物園小貓熊族群健康延續，臺北市立動物園有必要積極和各地動物園交流小貓熊個體的調度，交換引入新血緣，避免近親交配發生，也讓照養空間更有效的運用，以維繫健康的族群數量、年齡結構及其遺傳多樣性。

小貓熊是世界動物園暨水族館協會(World Association of Zoos and Aquariums, WAZA)全球物種管理計畫(Global Species Management Plan, GSMP)的物種之一。臺北市立動物園參與小貓熊保育計畫，本次與新加坡動物園協調，安排10歲的雄性小貓熊「奇奇」前往新加坡，雙方動物園考量年齡、性別、血緣選擇最合適的個體，保育員更花了許多心思訓練小貓熊「奇奇」穩定進入運輸箱，確保生性敏感的小貓熊旅程順利。希望透過動物園間的小貓熊照養、醫療和保育研究交流，讓小貓熊健康繁衍。

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