快訊

只要半價！陸黑牌導遊入侵日本2大遊樂園 「保母級服務」搶VIP客

才合體拍片…Red Velvet 瑟琪表妹驟逝！家人悲慟證實「化作星星」

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

聽新聞
0:00 / 0:00

北市動物園小貓熊「奇奇」抵星國 助力域外保育

中央社／ 台北11日電
台北市立動物園11日表示，小貓熊「奇奇」已抵達新加坡動物園，盼順利繁衍下一代，幫助維持瀕危物種域外保育族群的數量與基因多樣性。（台北市立動物園提供）中央社
台北市立動物園11日表示，小貓熊「奇奇」已抵達新加坡動物園，盼順利繁衍下一代，幫助維持瀕危物種域外保育族群的數量與基因多樣性。（台北市立動物園提供）中央社

為維持小貓熊域外族群基因多樣性，台北市立動物園從上海引進2隻個體，並安排台北出生長大的「奇奇」前往新加坡。園方表示，「奇奇」已經抵達，很快就開始探索新環境及進食。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，園內小貓熊多是2014年自中國福州大熊貓研究交流中心來台的「歡歡」與「美可」、YAYA後代，因此為了保持族群健康，有必要積極和各地動物園交流，調度個體引入新血緣。

動物園表示，在世界動物園暨水族館協會的全球物種管理計畫架構下，台北與新加坡動物園協調，安排10歲的雄性小貓熊「奇奇」在昨天啟程，並在今天清晨抵達新加坡動物園。

動物園表示，「奇奇」入住新家後，很快就開始探索新環境、進食，祝福牠順利繁衍下一代，幫助維持瀕危物種域外保育族群的數量與基因多樣性。

台北市立動物園日前與上海動物園交換2隻小貓熊來台，3月也自日本旭山動物園引進一隻雌性小貓熊「茜茜」，目前共照養超過10隻小貓熊。

動物園 貓熊 台北市立動物園

延伸閱讀

小貓熊來了…大貓熊繁衍後代靠牠們 台北動物園揭可能性

上海小貓熊5日移交儀式 北市官員：動物園翻新欄舍迎嬌客

北市動物園迎新！馬來貘「Bintang」昨晚抵台 園方曝最快見面時間

台北動物園休園要辦大貓熊歡樂派對 粉絲敲碗：小貓熊也要

相關新聞

傷癒重返天空！東方鵟、短耳鴞北返成功 重返東北亞繁殖地

還記得今年3月初，那兩隻背著衛星發報器重返野外的猛禽嗎？內政部國家公園署金門國家公園管理處今天表示，經過數月追蹤，東方鵟、短耳鴞兩隻猛禽已順利完成北返遷徙，分別抵達東北亞繁殖地周邊區域，為金門猛禽保育及遷徙研究留下珍貴紀錄，也證明傷癒野放個體仍具備長距離遷徙能力。

汐止小貓受困5層樓高大樹！動保處偕同警消出動雲梯車即刻救援

新北市汐止區日前有1隻小野貓受困5層樓高的大樹上近3天都沒進食，幸好有熱心民眾及時發現通報求援，動保處連忙向警察局、消防局尋求協助，出動雲梯車才把小虎斑救下。

超萌幼年山羌幸運獲救 北市揭3成同伴受驚來不及救

台北市鄰近淺山環境，常有野生動物誤闖市區。台北市動物保護處5月即救獲2隻年齡未滿4個月的幼年山羌，今年迄今已接獲24起山羌救援通報，以擁有大片淺山環境的士林區、內湖區最多，其中高達3成的山羌因受到驚嚇而救援不及。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。