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北市動物園小貓熊「奇奇」抵星國 助力域外保育
為維持小貓熊域外族群基因多樣性，台北市立動物園從上海引進2隻個體，並安排台北出生長大的「奇奇」前往新加坡。園方表示，「奇奇」已經抵達，很快就開始探索新環境及進食。
台北市立動物園今天發布新聞稿表示，園內小貓熊多是2014年自中國福州大熊貓研究交流中心來台的「歡歡」與「美可」、YAYA後代，因此為了保持族群健康，有必要積極和各地動物園交流，調度個體引入新血緣。
動物園表示，在世界動物園暨水族館協會的全球物種管理計畫架構下，台北與新加坡動物園協調，安排10歲的雄性小貓熊「奇奇」在昨天啟程，並在今天清晨抵達新加坡動物園。
動物園表示，「奇奇」入住新家後，很快就開始探索新環境、進食，祝福牠順利繁衍下一代，幫助維持瀕危物種域外保育族群的數量與基因多樣性。
台北市立動物園日前與上海動物園交換2隻小貓熊來台，3月也自日本旭山動物園引進一隻雌性小貓熊「茜茜」，目前共照養超過10隻小貓熊。
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