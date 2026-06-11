快訊

MLB／與新秀捕手首度搭配「狂搖頭」 大谷3責失本季最多：第一次難免

首例！台大醫牙共同筆試用AI眼鏡作弊 申請入學抓3離譜違規

普丁「不戰不和」圖什麼？歐洲安全格局如何重塑

聽新聞
0:00 / 0:00

傷癒重返天空！東方鵟、短耳鴞北返成功 重返東北亞繁殖地

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門救傷猛禽東方鵟，今年首度為猛禽裝設衛星發報器，追蹤結果顯示，東方鵟在野放後於3月底陸續展開北返旅程，最終飛越3千公里 ，順利抵達繁殖地。圖／金管處提供
金門救傷猛禽東方鵟，今年首度為猛禽裝設衛星發報器，追蹤結果顯示，東方鵟在野放後於3月底陸續展開北返旅程，最終飛越3千公里 ，順利抵達繁殖地。圖／金管處提供

還記得今年3月初，那兩隻背著衛星發報器重返野外的猛禽嗎？內政部國家公園署金門國家公園管理處今天表示，經過數月追蹤，東方鵟、短耳鴞兩隻猛禽已順利完成北返遷徙，分別抵達東北亞繁殖地周邊區域，為金門猛禽保育及遷徙研究留下珍貴紀錄，也證明傷癒野放個體仍具備長距離遷徙能力。

金門國家公園管理處表示，過去野生動物救傷後的復原情形，多仰賴腳環回報，但因屬被動式追蹤，回報率相當有限，今年首度為兩隻傷癒猛禽裝設衛星發報器，將醫療照護延伸至野外監測，希望掌握牠們重返自然後的生存狀況。

追蹤結果顯示，兩隻猛禽在野放後皆於金門停留約一個多月，逐漸恢復體能並重新適應野外環境，之後於3月底及4月初陸續展開北返旅程。

其中，東方鵟於3月29日深夜自金門北山斷崖振翅出海，沿中國大陸內陸一路北上，途經福建、江西、安徽、河南、河北、內蒙古及吉林等地，期間多次在森林環境停留休息，再持續向北飛行，最終於4月18日抵達黑龍江地區，歷時21天、飛行距離約3400公里。

另一隻短耳鴞則展現截然不同的遷徙模式，牠在東方鵟啟程數日後，仍持續停留金門，直到4月4日傍晚才自金沙鎮雞鳴山出海，先飛抵福建泉州，再經浙江、北京及山東，跨越渤海灣後抵達遼寧葫蘆島，短暫停留數日後繼續北上，最終於4月19日抵達蒙古、中國及俄羅斯交界一帶的繁殖區，總遷徙距離約3600公里，僅花15天便完成旅程。

金管處指出，此次衛星追蹤不僅成功確認傷癒猛禽能重新回到野外生活，甚至順利完成跨越數千公里的遷徙，也進一步累積金門地區猛禽度冬、生態利用及遷徙路徑的重要基礎資料。

金管處說，目前隨著兩隻猛禽逐漸進入訊號較弱區域，北返旅程暫告一段落；期待待今年秋冬南遷季節來臨時，能再次接收到牠們返回金門度冬的訊號，持續見證這段跨越數千公里的生命旅程。

金門國家公園今天公布猛禽短耳鴞傷後飛越3千公里， 順利抵達繁殖地的路線圖。 圖／金管處提供
金門國家公園今天公布猛禽短耳鴞傷後飛越3千公里， 順利抵達繁殖地的路線圖。 圖／金管處提供

金門救傷猛禽短耳鴞，在傷好後，牠已順利完成北返遷徙，分別抵達東北亞繁殖地周邊區域，為金門猛禽保育及遷徙研究留下珍貴紀錄。圖／金管處提供
金門救傷猛禽短耳鴞，在傷好後，牠已順利完成北返遷徙，分別抵達東北亞繁殖地周邊區域，為金門猛禽保育及遷徙研究留下珍貴紀錄。圖／金管處提供

金門 內政部 衛星

延伸閱讀

12kg營養不良增至37kg！花蓮立山小黑熊野放 部落命名Ciang寓意強壯

大冠鷲幼鳥「鷲星」過世 解剖驚見多處器官出血疑中毒

生多所7年追蹤55隻石虎 14隻因犬攻擊與疑似犬攻擊喪命

7年追蹤55隻石虎、14隻因犬攻擊喪命 生多所沉痛籲：莫再讓狗在外游蕩

相關新聞

傷癒重返天空！東方鵟、短耳鴞北返成功 重返東北亞繁殖地

還記得今年3月初，那兩隻背著衛星發報器重返野外的猛禽嗎？內政部國家公園署金門國家公園管理處今天表示，經過數月追蹤，東方鵟、短耳鴞兩隻猛禽已順利完成北返遷徙，分別抵達東北亞繁殖地周邊區域，為金門猛禽保育及遷徙研究留下珍貴紀錄，也證明傷癒野放個體仍具備長距離遷徙能力。

汐止小貓受困5層樓高大樹！動保處偕同警消出動雲梯車即刻救援

新北市汐止區日前有1隻小野貓受困5層樓高的大樹上近3天都沒進食，幸好有熱心民眾及時發現通報求援，動保處連忙向警察局、消防局尋求協助，出動雲梯車才把小虎斑救下。

超萌幼年山羌幸運獲救 北市揭3成同伴受驚來不及救

台北市鄰近淺山環境，常有野生動物誤闖市區。台北市動物保護處5月即救獲2隻年齡未滿4個月的幼年山羌，今年迄今已接獲24起山羌救援通報，以擁有大片淺山環境的士林區、內湖區最多，其中高達3成的山羌因受到驚嚇而救援不及。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。