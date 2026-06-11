傷癒重返天空！東方鵟、短耳鴞北返成功 重返東北亞繁殖地

還記得今年3月初，那兩隻背著衛星發報器重返野外的猛禽嗎？內政部國家公園署金門國家公園管理處今天表示，經過數月追蹤，東方鵟、短耳鴞兩隻猛禽已順利完成北返遷徙，分別抵達東北亞繁殖地周邊區域，為金門猛禽保育及遷徙研究留下珍貴紀錄，也證明傷癒野放個體仍具備長距離遷徙能力。

金門國家公園管理處表示，過去野生動物救傷後的復原情形，多仰賴腳環回報，但因屬被動式追蹤，回報率相當有限，今年首度為兩隻傷癒猛禽裝設衛星發報器，將醫療照護延伸至野外監測，希望掌握牠們重返自然後的生存狀況。

追蹤結果顯示，兩隻猛禽在野放後皆於金門停留約一個多月，逐漸恢復體能並重新適應野外環境，之後於3月底及4月初陸續展開北返旅程。

其中，東方鵟於3月29日深夜自金門北山斷崖振翅出海，沿中國大陸內陸一路北上，途經福建、江西、安徽、河南、河北、內蒙古及吉林等地，期間多次在森林環境停留休息，再持續向北飛行，最終於4月18日抵達黑龍江地區，歷時21天、飛行距離約3400公里。

另一隻短耳鴞則展現截然不同的遷徙模式，牠在東方鵟啟程數日後，仍持續停留金門，直到4月4日傍晚才自金沙鎮雞鳴山出海，先飛抵福建泉州，再經浙江、北京及山東，跨越渤海灣後抵達遼寧葫蘆島，短暫停留數日後繼續北上，最終於4月19日抵達蒙古、中國及俄羅斯交界一帶的繁殖區，總遷徙距離約3600公里，僅花15天便完成旅程。

金管處指出，此次衛星追蹤不僅成功確認傷癒猛禽能重新回到野外生活，甚至順利完成跨越數千公里的遷徙，也進一步累積金門地區猛禽度冬、生態利用及遷徙路徑的重要基礎資料。

金管處說，目前隨著兩隻猛禽逐漸進入訊號較弱區域，北返旅程暫告一段落；期待待今年秋冬南遷季節來臨時，能再次接收到牠們返回金門度冬的訊號，持續見證這段跨越數千公里的生命旅程。

金門國家公園今天公布猛禽短耳鴞傷後飛越3千公里， 順利抵達繁殖地的路線圖。 圖／金管處提供