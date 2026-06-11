汐止小貓受困5層樓高大樹3天！警消出動雲梯車即刻救援

新北市汐止區日前有1隻小野貓受困5層樓高的大樹上近3天都沒進食，幸好有熱心民眾及時發現通報求援，動保處連忙向警察局、消防局尋求協助，出動雲梯車才把小虎斑救下。

計程車司機蘇先生指出，連續2、3天在汐止火車站的公車站牌旁邊排班區等待，都看見1隻小貓窩在樹上，擔心牠出問題下不來，因此通報動保處。經派員查看發現貓已經爬到難以從地面救援的高度，甚至看到有人靠近又繼續向上逃竄，目測約有5層樓高，動保人員立刻向消防局、警察局請求協助。

社后消防分隊與汐止派出所均派員到場，警方管制交通以便讓雲梯車可以作業，動保人員搭乘雲梯車吊籃升高到小貓的高度，樹下則已設置防護網，隨後手持誘捕網成功救下貓咪。

牠因數日未進食而身體虛弱，被帶回動保處醫療中心檢查，經過後續照護已經恢復活力，但還是很緊張、有攻擊性，暫時先安排愛心人士代為餵養照顧、親人訓練，持續觀察中。

新北市動保處指出，感謝各機關提供協助才能順利完成救援任務，民眾若發現動物受傷或其他情況需要救援，請撥打24小時動物保護專線1959或新北動保處通報電話（02-29596353）。若有意願協助救援動物後續照護，也歡迎加入代養團隊，詳情請洽動保處官網或認養平台網站（https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/）查詢。

新北市汐止區日前有1隻小野貓受困5層樓高的大樹上近3天都沒進食，幸好有熱心民眾及時發現通報求援，動保處連忙向警察局、消防局尋求協助，出動雲梯車才把小虎斑救下。圖／新北市動保處提供

新北市汐止區日前有1隻小野貓受困5層樓高的大樹上近3天都沒進食，幸好有熱心民眾及時發現通報求援，動保處連忙向警察局、消防局尋求協助，出動雲梯車才把小虎斑救下。圖／新北市動保處提供

動保人員整備救援工具搭乘雲梯車吊籃升空營救小貓。圖／新北市動保處提供

動保人員整備救援工具搭乘雲梯車吊籃升空營救小貓。圖／新北市動保處提供