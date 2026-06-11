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超萌小山羌誤闖市區幸運獲救！北市這兩地最多 3成驚嚇死亡

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市鄰近淺山環境，常有野生動物誤闖市區。圖／台北市動保處提供
台北市鄰近淺山環境，常有野生動物誤闖市區。圖／台北市動保處提供

北市鄰近淺山環境，常有野生動物誤闖市區。台北市動物保護處5月即救獲2隻年齡未滿4個月的幼年山羌，今年迄今已接獲24起山羌救援通報，以擁有大片淺山環境的士林區、內湖區最多，其中高達3成的山羌因受到驚嚇而救援不及。

動保處表示，山羌是一般類野生動物，但生性敏感、容易緊張，遇到緊急狀況時，常因過度驚嚇導致生理機能停擺，甚至猝死。

北市今年已接獲24起山羌救援通報，以士林區與內湖區最多，主因是這兩區域擁有大片淺山環境，是山羌喜食灌木、蕨類植物的活動熱區；通報案中，3成的山羌因受到驚嚇而救援不及。動保處強調，民眾若發現山羌需要救援，應通報動保處，由專人救援處理，不要親自試圖追捕或近距離圍觀，這類行為都可能讓山羌受到驚嚇死亡。

動保處5月救獲2隻年齡未滿4個月的幼年山羌，所幸民眾即時通報，由救援隊員評估動物情緒妥善保定，讓山羌安穩地被救援，現仍健康的在動保處照顧下等待野放回山林。

動保處提醒，山羌救援安置過程需要避免過多觸碰、強光或聲音刺激，更嚴禁綑綁；運送過程中需要給予陰暗通風、能蹲伏且不受打擾的空間。

民眾若在野外發現受傷或受困動物，可撥打24小時的1959動物救援專線，亦可利用「台北市政府 LINE@」即時通報，透過上傳照片或影片，協助動保處較快的掌握現場情勢與動物種類，快速完成動物救援任務。

台北市動物保護處5月救獲2隻年齡未滿4個月的幼年山羌，現仍健康的在動保處照顧下等待野放回山林。圖／台北市動保處提供
台北市動物保護處5月救獲2隻年齡未滿4個月的幼年山羌，現仍健康的在動保處照顧下等待野放回山林。圖／台北市動保處提供

山羌 北市

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