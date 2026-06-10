牽動草鴞棲地！北沙崙、南沙崙開發定位不同 台南議員促說清楚

台南沙崙地區開發案近來引發各界關注，議員今天在議會書面質詢指出，北沙崙與南沙崙分屬不同權責機關與發展定位，但因兩案近期均涉及國土功能分區調整，外界容易混淆，要求市府主動對外說明，釐清中央與地方分工，同時兼顧產業發展與生態保育。

議長邱莉莉表示，北沙崙約427公頃，由台南市政府主導規畫，定位為沙崙智慧綠能科學城周邊支援產業及生活服務腹地；南沙崙約508公頃，則由國科會及南科管理局主導，作為南科沙崙園區及未來高科技產業發展基地。

他指出，今年4月市府將北沙崙「支援產業發展需求地區」及南沙崙沙崙生態科學園區預定地，一併提報調整為城鄉發展地區第二類之三（城2-3）送內政部審查，後續市府又在國土功能分區審查會議中表達主動撤回沙崙農場國土功能分區調整案，容易讓外界誤認兩案屬同一開發計畫，因此早已要求市府公開說明兩案差異，但至今未見完整資訊。

邱莉莉表示，市民支持攸關台南未來競爭力的重大建設，但南沙崙因擁有大面積草生環境，是台灣一級保育類野生動物草鴞的重要棲地，開發議題牽涉產業發展與生態保育平衡，具有高度敏感性。

她建議，市府應積極扮演中央與地方溝通橋梁，與國科會及南科管理局建立更緊密協作機制，參考南科既有經驗，在整體規劃中劃設生態水域及綠帶系統，建立具功能性的生態緩衝區與保育廊道。

此外，市府也應評估串聯南、北沙崙生態保育區的可行性，擴大保育範圍，建構完整生態網絡，降低開發造成棲地破碎化影響，避免南沙崙開發衝擊北沙崙既有規畫及推動進程。

她並以韓國松島國際商業區（Songdo International Business District）為例指出，當地以智慧城市為定位，投入大量公共建設資源，但後續面臨人口成長及產業進駐未如預期、部分土地利用效率偏低等問題，值得作為借鏡。他認為，不論北沙崙或南沙崙開發，都應審慎評估產業需求、人口成長及土地使用效益，採取分期開發及滾動檢討機制，避免資源錯置與發展失衡。

對此，台南市都發局表示，針對南科四期開發，市府已與南科管理局密切合作，透過「生態保育協作平台」落實「生態先行」理念，以追求生物多樣性淨無損失為目標。

都發局指出，沙崙農場已列為台南市國土計畫指認的未來發展地區，市府將配合南科四期生態保育理念及地方發展需求進行綜合評估，未來也將審慎規劃空間串聯，在兼顧生態保育前提下推動產業發展，避免形成零和對立，朝向國土永續發展目標邁進。