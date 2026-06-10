台北動物園休園要辦大貓熊歡樂派對 粉絲敲碗：小貓熊也要

台北市立動物園年度歲修，6月22日至7月1日一連10天不對外開放，期間適逢大貓熊「圓寶」6月28日6歲生日，園方雖不會辦生日活動，但前一天會有「大貓熊歡樂派對」，消息一出，不少粉絲敲碗也希望辦小貓熊歡樂派對，園方回應，將列入規劃考量。

動物園表示，大貓熊大口吃竹葉、呼呼大睡，平常也是要「上課」，保育員會透過「行為訓練」和牠們培養默契，不僅能順利完成日常照護，更能減輕健康檢查時的壓力 。為了讓牠們動腦覓食、鍛鍊肌肉，保育員還會不定時送上結合創意、精心設計的「行為豐富化物件」，提升牠們的肌肉協調性與環境探索能力。

6月27日的大貓熊歡樂派對，園方邀請民眾透過限定闖關體驗，用五感大膽體驗大貓熊的獨特氣味、食餘，甚至是排遺，解鎖平常看不到、不為人知的大貓熊生活秘密痕跡。

活動當天，整個園區不對外開放。動物園說，2019年前全年僅於農曆除夕休園1天，為了園區進行必要維護管理及遊客服務，室內館安排於每月不同星期的周一輪流休館，遇國定假日則順延隔日休館。

園方直言，在全年持續營運的狀況下，遇上園內大型設施與環境需要整修或保養時，僅能透過協調施作時間與空間來分區進行，但過度零星分散的施作模式，往往使工期與費用增加，對遊客及動物的干擾時間及影響也相對拉長。

因此，動物園2019年起在大眾的支持下，也以影響最小的6月底至暑假前增加一段不對外開放的時間，讓大型機具可有相對空間可進入園區協助修繕，園區許多需要維護的設施物件也會在這期間一起整理。

動物園指出，今年預計修繕動物活動空間，例如熱帶雨林區紅毛猩猩、台灣動物區雲豹棲架更新、非洲動物區狐猴活動場植栽修剪、穿山甲館樹冠修枝、兩棲爬蟲動物館本土物種展示更新等，也會清洗園內各式建物外觀與休憩設施，包含涼亭、展館地坪及遊客步道修繕等，讓大家遊園時有更舒適的環境。

園方提到，另需要大型器械協助的樹木防颱修剪、排水溝清淤疏通、園區道路柏油銑鋪，以及消防、空調、電力相關設備檢修，也會在這段時間執行；重點施工區域的動物們將安排暫時離開需要整修的空間，減少動物因施工受到的緊迫。

不只硬體維護，動物園也在這期間規畫系列教育訓練課程，例如潛水員定期訓練、票務人員訓練、夏日蛇出沒狀況，以及遊客列車事故演練等，期望能透過各方面的精進來提升動物福祉及加強服務品質。

台北動物園今年於不對外開放期間，將有教育訓練和專業演練，此為穿山甲館魚池潛水員訓練。圖／台北市立動物園提供

台北動物園不對外開放期間，將在沒有遊園人潮的情況下加強各項園區維護，此為去年攀樹師修剪樹木。圖／台北市立動物園提供