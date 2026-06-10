影／麝香貓、藍腹鷴現身 穿梭嘉義山林覓食萌樣曝光

農業部林業及自然保育署嘉義分署攜手嘉義縣番路鄉草山社區、公興社區，在森林架設红外線自動相機，今年4、5月捕捉到保育類動物麝香貓深夜覓食，以及穿山甲現身樹林遊走，也紀錄藍腹鷴振翅、追逐，展現「殭屍跳」等求偶行為，顯示森林食物鏈穩定且豐富。

嘉義分署指出，麝香猫為夜行性哺乳動物，較常見於中低海拔山區，對棲地連貫性、食物來源及人為干擾極為敏感，是長期檢視森林健康的重要指標，草山社區連續2個月紀錄麝香貓穩定活動，顯見生態運作健全，昆蟲、小型動物與植被果實等食物鏈環節穩定。

嘉義分署表示，公興社區（土匪山林業園區）也有豐碩調查成果，社區夥伴記錄到許多珍貴野生動物動態，包含藍腹鷴在求偶過程中展現的「振翅」、「追逐」，以及獨特的「殭屍跳」等求偶行為，影像珍貴且饒富趣味，展現社區守護在地生態的努力與成效。

嘉義分署長李定忠說，隨著山區道路開發、遊憩活動增加，以及遊蕩犬貓威脅，麝香貓等野生動物生存風險升高，路殺也頻繁發生，民眾隨意棄置廚餘或不當餵食，可能改變野生動物原始的覓食行為，呼籲落實「無痕山林」，避免餵食野生動物，妥善處理廚餘與垃圾。

嘉義縣番路鄉草山社區發展協會在執行社區林業動物調查時，連續2個月拍到麝香貓蹤跡。圖／林業署嘉義分署提供