北市動物園6月22日起10天 歲修不對外開放

私密處搔癢、紅疹反覆發作，許多人第一時間可能會以為只是濕疹、黴菌感染或一般皮膚炎，但若多年治療都沒有改善，就要提高警覺。皮膚科醫師黃麗珊在臉書分享門診案例，一名太太多年來因會陰部反覆搔癢就醫，曾擦過許多藥膏，症狀卻始終沒有好轉，甚至不時出現紅疹、脫屑及破皮情形，最後經皮膚切片檢查，才確診為少見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病」。

2026-06-10 15:05