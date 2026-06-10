聽新聞
0:00 / 0:00
北市動物園6月22日起10天 歲修不對外開放
台北市立動物園今天表示，為了歲修，從6月22日至7月1日不對外開放，提醒遊客若有遊園規劃，避開這10天，待各項維護完成，7月2日起開放，於暑假期間提供更好的服務品質。
動物園發布新聞稿說明，暑期前的6月22日至7月1日共10天，動物園需進行各項維護項目，不對外開放。
動物園說，維護內容包含動物活動空間的修繕，例如熱帶雨林區紅毛猩猩、台灣動物區雲豹棲架更新，非洲動物區狐猴活動場植栽修剪，穿山甲館樹冠修枝，兩棲爬蟲動物館本土物種展示更新等。
以及清洗園內涼亭、展館地坪，修繕遊客步道等各式建物外觀與休憩設施。
動物園說，期間將以大型器械協助修剪樹木、疏通清淤排水溝、銑鋪園區道路柏油，以及檢修消防、空調、電力相關設備。
此外，動物園說，期間也將進行潛水員定期訓練、票務人員訓練、夏日蛇出沒狀況及遊客列車事故演練等教育訓練課程。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。