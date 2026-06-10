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北市動物園6月22日起10天 歲修不對外開放

中央社／ 台北10日電

台北市立動物園今天表示，為了歲修，從6月22日至7月1日不對外開放，提醒遊客若有遊園規劃，避開這10天，待各項維護完成，7月2日起開放，於暑假期間提供更好的服務品質。

動物園發布新聞稿說明，暑期前的6月22日至7月1日共10天，動物園需進行各項維護項目，不對外開放。

動物園說，維護內容包含動物活動空間的修繕，例如熱帶雨林區紅毛猩猩、台灣動物區雲豹棲架更新，非洲動物區狐猴活動場植栽修剪，穿山甲館樹冠修枝，兩棲爬蟲動物館本土物種展示更新等。

以及清洗園內涼亭、展館地坪，修繕遊客步道等各式建物外觀與休憩設施。

動物園說，期間將以大型器械協助修剪樹木、疏通清淤排水溝、銑鋪園區道路柏油，以及檢修消防、空調、電力相關設備。

此外，動物園說，期間也將進行潛水員定期訓練、票務人員訓練、夏日蛇出沒狀況及遊客列車事故演練等教育訓練課程。

動物園 動物 台北市立動物園

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