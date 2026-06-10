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太殘忍！台東嘉蘭村驚傳貓狗遭箭矢射傷亡 村民怒求揪凶

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣金峰鄉嘉蘭村近日傳出疑似有貓狗遭弓箭射傷甚至死亡，相關照片在網路流傳，引發居民憂心公共安全，盼相關單位盡速查明真相。圖／民眾提供
台東縣金峰鄉嘉蘭村近日傳出疑似有貓狗遭弓箭射傷甚至死亡，相關照片在網路流傳，引發居民憂心公共安全，盼相關單位盡速查明真相。圖／民眾提供

台東縣金峰鄉嘉蘭村近日傳出疑似有人以弓箭射擊流浪貓狗事件，有動物遭射傷甚至死亡，相關照片在網路社群流傳後，引發地方居民震驚與憤怒。由於箭矢具有相當殺傷力，不少村民擔憂若行為人持續在社區周邊射箭，未來受害的恐怕不只是動物，更可能危及居民及孩童安全，紛紛要求警方及相關單位儘速介入調查。

縣政府農業處指出，若經查證有人故意傷害或虐待動物，已涉及違反動物保護法，可處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰；若造成動物重傷或死亡，刑責及罰則將更為嚴重。縣府將透過動物防疫單位了解案件情況，必要時協助蒐證及動物救援工作。

有村民表示，看到受傷動物身上插著箭矢的照片相當不忍，「不管是不是流浪貓狗，都不應該用這麼殘忍的方式傷害牠們」。也有居民擔心，嘉蘭村住宅密集，平時有不少長者及孩童在社區活動，「如果箭射偏了，後果不堪設想，希望警方趕快找出是誰做的」。

另有愛護動物人士指出，近年社會對動物保護意識逐漸提升，若有人刻意以弓箭傷害動物，已非單純惡作劇，而是涉及虐待動物及公共危險問題，應依法嚴辦，以免助長暴力行為。

警方表示，已掌握網路流傳訊息，將主動了解案情並蒐集相關事證，釐清事發時間、地點及動物受傷原因。警方呼籲民眾如掌握目擊畫面、監視器影像或相關線索，可向警方提供資料協助調查。若查獲涉案人，將依相關法令究辦。

地方人士認為，事件不僅牽涉動物生命安全，也反映社區潛在治安隱憂。由於弓箭屬具殺傷力器具，一旦在人口聚集區域使用，可能危害公共安全，盼相關單位儘速查明真相，讓居民安心，也避免類似事件再度發生。

台東縣金峰鄉嘉蘭村近日傳出疑似有貓狗遭弓箭射傷甚至死亡，相關照片在網路流傳，引發居民憂心公共安全，盼相關單位盡速查明真相。圖／民眾提供
台東縣金峰鄉嘉蘭村近日傳出疑似有貓狗遭弓箭射傷甚至死亡，相關照片在網路流傳，引發居民憂心公共安全，盼相關單位盡速查明真相。圖／民眾提供

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