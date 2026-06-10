寧養毛孩不養小孩！全台犬貓數超車幼童逾52萬

民眾寧養毛孩不養小孩，愈來愈明顯。住商不動產觀察農業部與內政部資料，全台2025年家犬與家貓預估總數達320萬隻，但相比同年0至14歲幼年人口僅約268萬人，超過52萬，有15縣市的貓犬數量遠遠超過小孩數。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，房價居高不下，尤其都會區寸土寸金，不少家庭受高經濟壓力所迫，或是由於較小的居住空間，不生小孩，選擇飼養寵物陪伴。

據統計，2025年全台家犬、家貓數量已達320.5萬隻，超越0~14歲幼年人口的268.2萬人，差距超過52.3萬。

進一步觀察可發現，全台僅彰化縣、宜蘭縣、新竹市、嘉義市、金門縣、連江縣及澎湖縣等7個縣市，幼年人口仍略高於毛小孩數量，其餘15個縣市均呈現毛孩大於孩童現象。

賴志昶表示，近年都會區房價高漲，小宅化亦日益加劇，加上還有通膨等因素，年輕家庭礙於經濟考量，僅能選擇延後生育，甚至不生，但對陪伴與情感需求並未消失，因此毛小孩逐漸取代孩童，成為家庭核心成員。

觀察各縣市，新北市家犬與家貓預估數高達59.7萬隻，遠高於約43.5萬的幼年人口數，差距高達16.2萬，不管是毛孩數或是毛孩與小孩人口的差距數，都是全台第一名，也穩居「毛孩之都」寶座。

住商不動產新北市區執行副理王健維分析，新北市近年來重劃區開發熱絡，房價漲勢明顯，高居住壓力之下，不少年輕居民傾向選擇毛小孩作為情感寄託。

賴志昶表示，幼年人口持續減少，毛小孩數量持續增長，代表住宅需求正從傳統家庭導向，逐漸轉向個人化。小宅已成趨勢，不過消費者購屋除考量總價與貸款條件，也應關注小宅是否合乎實際生活需求，才能抗跌保值。