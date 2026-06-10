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認養動物之家老、殘毛寶貝 新北市送「6好禮」加碼2000元

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
在新北市8所動物之家認養「成犬」皆可獲得「入新厝6好禮」，包含睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等寵物用品。圖／新北市動保處提供
在新北市8所動物之家認養「成犬」皆可獲得「入新厝6好禮」，包含睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等寵物用品。圖／新北市動保處提供

新北市動保處說，老狗最大優點是性格穩定且不太會暴衝亂咬、學習指令也很快，是居家陪伴好夥伴。為了鼓勵民眾認養老殘疾動物，推出多項優惠，除了「入新厝6好禮」再加碼送2千元新北幣及輔具、訓練活動等等。

動物之家收容的毛寶貝若因年紀較大或外型、健康狀況等因素，往往較不易被民眾接納，平均等待認養時間會比幼犬更長，但老犬性格穩定，經過訓練和細心照料，累積社會化經驗讓牠們學習指令很快速，很適合居家陪伴。

例如中和動物之家有1隻黑色中大型米克斯老犬「憨憨」，乍看之下並不討喜。但張小姐想認養狗狗已經很久，日前參訪時巧遇憨憨出來散步，瞬間產生一見鍾情的感覺，決定帶牠回家。

雖然憨憨年邁、白內障，但飼主全家人悉心照顧，定期點眼藥水、讓牠吃飽睡好，漸漸便從敏感怕生，現在已經會叼球找家人玩，且毛色變亮體態越來越健康。工作人員及志工見到憨憨晚年有了幸福家庭歸宿，都感到非常欣慰。

曾在瑞芳動物之家認養老犬的陳小姐分享，照護老殘犬確實需要較高醫療支出，但有動保處的資源介入，飼主較能無憂認養，讓這些毛寶貝有機會安心終老。其中新北幣非常實用，完成認養程序之後只要到「我的新北市」APP註冊成為會員，開通錢包並輸入序號即可。

新北市動物保護防疫處指出，今年凡至8所動物之家認養「成犬」皆可獲得6項好禮，包括睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等寵物用品，若認養「老殘疾」動物再加碼贈送新北幣2千元、以及輔具和犬隻訓練等活動優惠。

如果認養「長期照護」犬貓名單（https://reurl.cc/6G0GjV）中的毛寶貝，還可享動保處及動物之家提供終生免費醫療支持，讓認養之路更加安心。更多資訊可至動保處官網查詢或加入「新北市動物保護防疫處」臉書粉絲專頁。

為了提高認養意願，新北市動保處推出多項優惠，已有越來越多民眾認養老殘疾動物。圖／新北市動保處提供
為了提高認養意願，新北市動保處推出多項優惠，已有越來越多民眾認養老殘疾動物。圖／新北市動保處提供

為了提高認養意願，新北市動保處推出多項優惠，已有越來越多民眾認養老殘疾動物。圖／新北市動保處提供
為了提高認養意願，新北市動保處推出多項優惠，已有越來越多民眾認養老殘疾動物。圖／新北市動保處提供

新北市動保處推出「老殘疾」動物認養優惠，除了「入新厝6好禮」再加碼贈送新北幣2千元、以及輔具和犬隻訓練等。圖／新北市動保處提供
新北市動保處推出「老殘疾」動物認養優惠，除了「入新厝6好禮」再加碼贈送新北幣2千元、以及輔具和犬隻訓練等。圖／新北市動保處提供

黑色中大型米克斯老犬「憨憨」晚年找到幸福家庭歸宿，中和動物之家的工作人員及志工都感到非常欣慰。圖／新北市動保處提供
黑色中大型米克斯老犬「憨憨」晚年找到幸福家庭歸宿，中和動物之家的工作人員及志工都感到非常欣慰。圖／新北市動保處提供

動物之家 米克斯 狗狗

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