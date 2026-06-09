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東方白鸛落腳濁水溪口 台日共談人與自然共生之路

中央社／ 雲林縣9日電

保育類野生動物東方白鸛今年春天成功在雲林縣育雛，林保署南投分署今天邀請日本東方白鸛會等單位，盼透過國際經驗分享與在地議題對話，作為後續推動保育的參考。

農業部林業及自然保育署南投分署今天在雲林麥寮舉辦「2026台日保育共生地與白鸛保育交流活動」，邀請日本東方白鸛會（日本コウノトリの会）、日本金澤大學、麥寮汽電等相關單位參與。

南投分署表示，今年春天東方白鸛於雲林縣二崙、崙背交界的電力鐵塔築巢繁殖，歷經親鳥孵卵、育雛及幼鳥離巢等歷程，受到社會各界高度關注。期間麥寮汽電在兼顧供電安全及電力系統穩定的前提下，進行「生態讓路」調整，讓東方白鸛得以順利完成繁殖及育雛歷程，也展現企業參與野生動物保育的重要助力。

南投分署表示，日本專家及相關單位今天早上先前往濁水溪口生態基地，針對東方白鸛塔巢、現地棲地環境及相關管理議題交流；下午由日本東方白鸛會理事長佐竹節夫分享日本兵庫縣豐岡市推動東方白鸛重返自然、人工巢塔、濕地營造、友善農業及地方參與等經驗。

日本金澤大學教授菊地直樹從環境社會學及地域資源管理觀點，分享人類社會如何與自然共存。屏東科技大學野生動物保育研究所教授孫元勳從台灣東方白鸛研究角度，分享其活動範圍、棲地利用及後續保育研究展望。

另由林保署代表分享台灣保育共生地推動現況。

南投分署期盼藉由日本經驗、台灣研究觀察及保育政策實務的對話，拓展台灣後續推動大型水鳥保育、棲地管理及跨域協作的實務視野。

南投分署指出，此次交流初步共識持續關注東方白鸛於濁水溪流域及周邊農地、濕地、魚塭等開放地景的活動情形，並參考日本東方白鸛復育與人工巢塔設置經驗，研議台灣推動東方白鸛人工巢塔建置、棲地利用監測及相關保育研究的可行性。

南投分署表示，未來將持續與日方專家、國內研究團隊、相關機關及設施管理單位保持交流，期待以此次活動做為台日東方白鸛保育合作的重要起點，逐步累積適合台灣環境條件的保育實務經驗。

濁水溪 台日 南投

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