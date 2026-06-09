苗栗縣受虐犬貓中途之家用地有著落 「陽光公園」預計下周招標

苗栗縣受虐犬貓中途之家用地有著落了！縣長鍾東錦近日在臉書發布這項好消息，中途之家用地近一公頃，專責突發性動保事件以及緊急收容之用；對此，縣府農業處也證實表示，目前該用地的興辦事業計畫正辦理相關面積及經費編列的規劃評估中。

農業處指出，為改善收容環境，增加入所民眾及動物活動與休憩，縣府已編列500多萬元，將於動防所內建置「陽光公園」，工程預計下周上網招標。

另外，受虐犬貓中途之家的用地，經盤點現有土地，初步選定位於動防所右側的山坡地，面積近一公頃，該興辦事業計畫中有關面積、經費與人力編列，以及未來自營或委外營運，目前都還在規劃評估中。

鍾東錦表示，感謝地政處、農業處同仁全力協助，踏出改革的第一步。做得不夠，但絕不放棄繼續去做，持續推進中。有網友回應這個政策很好，但也希望聘請的管理人員是真的愛動物，不是只領錢丟著不管放任生病。