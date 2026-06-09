毛孩化身復健處方籤 南勢醫院將陪伴犬納入精神科職能治療團體課程

大千醫療社團法人南勢醫院打破精神復健的沉悶僵局，宣布將陪伴犬（Companion Dogs）納入精神科職能治療團體課程，由受過專業訓練的「毛力」介入，協助憂鬱症、社交恐懼症及受認知障礙所苦的學員，在無條件的陪伴中緩解焦慮、重建社交信心。

南勢醫院精神科主任何仁琦表示， 在冷冰冰的醫院診間裡，除了藥物與儀器，現在多了一股毛茸茸的溫暖力量。許多長期受情緒疾病困擾的學員，往往對「與人溝通」感到精疲力竭。從神經科學角度來看「狗狗的陪伴是不具審判性的。」目前動物輔助治療（AAT）在國際間已有豐富研究。當學員與陪伴犬互動時，能誘發顯著的生理正向變化，撫摸狗狗會促使大腦分泌俗稱擁抱荷爾蒙的「催產素」，有助建立信任與幸福感；同時能降低壓力荷爾蒙「皮質醇」濃度，達到穩定自律神經的效果。

「陪伴犬是極佳的治療媒介。」南勢醫院職能治療科組長湯瑋峪解釋，治療師團隊特別設計「梳毛」、「指令互動」或「帶領散步」等活動，讓學員在無壓力狀態下，自然練習手眼協調與口語表達。過去許多對復健課程興致缺缺的學員，如今因期待與陪伴犬「饅頭」及「叉燒」這2隻貴賓犬見面，出席率與主動參與度都大幅提升。這種以學員為中心的設計，成功將原本枯燥的訓練，轉化為學員起床、出門的正向生活動機。

南勢醫院指出，精神疾病的痛苦，有時難以用言語道盡，憂鬱症患者「小安」曾長達半年將自己關在家中，拒絕與外界接觸。但在與「饅頭」進行八周的療程後，小安從最初的靜坐觀察，到現在已經能主動伸手撫摸、與狗狗親暱互動。小安說，「饅頭」不需要我解釋為什麼難過，牠只是靜靜地把頭靠在我的膝蓋上「那種被需要的感覺，讓我找回了生命的一點光亮。」

南勢醫院院長洪國翔強調，精神科的治療目標除穩定疾病生理症狀，更重要的是協助學員重建與社會的連結。目前院方已將陪伴犬輔助治療執行於精神科病房與日間留院。未來將持續精進相關課程，透過動物與人之間最純粹的共鳴，讓醫療不再只是冰冷的藥物與檢查，讓「毛團隊」成為精神醫療團隊中不可或缺的溫暖夥伴。

學員與陪伴犬互動時，能誘發顯著的生理正向變化。圖／大千醫療社團法人南勢醫院提供

治療師團隊設計指令互動或帶領散步等活動，幫助學員自然練習手眼協調與口語表達。圖／大千醫療社團法人南勢醫院提供