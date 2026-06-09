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天氣回暖蛇類出沒毛寶貝遭咬恐休克 新北動保處備抗蛇毒血清救命

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
毛孩遭毒蛇咬傷出現血尿及精神不振等症狀。圖／新北市動保處提供
毛孩遭毒蛇咬傷出現血尿及精神不振等症狀。圖／新北市動保處提供

夏季將至類活動也開始增加，帶家中毛寶貝至郊區活動時得小心誤觸蛇類，若不慎遭毒蛇咬傷可能出現腫脹、出血、休克等症狀，甚至危及生命。若遭毒蛇咬傷應立即送動物醫院救治，若需施打抗蛇毒血清，動物醫院可撥1999向動保處申請調度急救。

新北市動保處指出，台灣常見具毒性的蛇類包括龜殼花、眼鏡蛇、青竹絲及雨傘節等，每年春夏交替期間，皆為蛇咬傷案件高峰期，尤其毛寶貝好奇心強，喜歡穿梭草叢探索，常有飼主帶毛寶貝外出散步、露營或登山時，因未注意周邊環境，導致毛寶貝遭蛇咬的案例。若飼主發現毛寶貝突然哀鳴、局部快速腫脹等症狀，應立即送往動物醫院救治，以免延誤黃金治療時間。

日前有飼主帶著愛犬「塊塊」至新北山區散步，返家後卻發現「塊塊」出現血尿、精神不振等症狀，立即送往動物醫院治療。獸醫師檢查發現「塊塊」頭部已有明顯腫脹及出血反應，研判是遭出血性毒蛇咬傷，動物醫院立即向新北市動保處申請調度抗蛇毒血清。所幸施打血清後「塊塊」症狀明顯改善，經數日後續觀察與治療已順利康復。飼主表示，原以為只是遭昆蟲叮咬，幸好及時送醫並施打血清，才能平安度過危機。

新北市動保處表示，由於蛇咬案例為偶發型，且抗蛇毒血清有使用期效，並非每間動物醫院都會常備，因此透過獸醫師全聯會向疾管署採購，儲備出血性及神經性2種抗蛇毒血清，可供轄內動物醫院在緊急情況下，臨時調度使用，以爭取治療時效。但因抗蛇毒血清為處方藥品，無法直接提供給民眾使用，需經獸醫師進行診療與評估，判斷所需使用的抗蛇毒血清種類後，申請調度血清施打。動保處提醒，到郊外活動時一定要提高警覺，以降低蛇咬風險，讓毛寶貝能安心健康的度過春夏季節。

抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清(出血性)。圖／新北市動保處提供
抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清(出血性)。圖／新北市動保處提供

毛孩頭部明顯腫脹。圖／新北市動保處提供
毛孩頭部明顯腫脹。圖／新北市動保處提供

抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清(神經性)。圖／新北市動保處提供
抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清(神經性)。圖／新北市動保處提供

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