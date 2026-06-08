快訊

「押了」彰檢抗告成功！毒駕載10桶瓦斯男原無保請回 今逆轉羈押

台股血洗千點只是開始？專家亮出「黃金切割率」這個點位才是真魔王

聽新聞
0:00 / 0:00

美德州爆發牛隻遭螺旋蠅蛆寄生 重創美牛產業 我國食藥署最新回應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部食藥署食品組長許朝凱說，美國牛肉及相關產品輸入我國時，均隨貨需檢附檢疫證明、輸台證明及衛生證明，確保國內農業生態及公共衛生安全。圖為美式賣場販售的美牛肉品。本報資料照片
衛福部食藥署食品組長許朝凱說，美國牛肉及相關產品輸入我國時，均隨貨需檢附檢疫證明、輸台證明及衛生證明，確保國內農業生態及公共衛生安全。圖為美式賣場販售的美牛肉品。本報資料照片

美國農業部今表示，德州出現第2例牛隻遭螺旋蠅蛆寄生病例，加拿大同時宣布對來自該州的家畜實施臨時禁令。法新社報導，美國農業部在社群平台X發文表示，第2起新世界螺旋蠅蛆病例是在德州南部一隻小牛身上發現，地點距離昨天通報的首例僅約9公里。螺旋蠅蛆寄生在牛隻身上，可能導致牛隻死亡。

衛福部食藥署食品組長許朝凱指出，近期美國牛隻出現新世紀螺旋蠅蛆病例，主要是活體動物的感染疫情。他強調，若經美國農業部食品安全檢查署（FSIS）檢查發現，動物有螺旋蠅蛆感染證據，及任何來自受感染動物的受汙染產品，不得進入食品鏈。

「這是一個防疫議題，不是一個食品安全的議題。」許朝凱指出，美國牛肉及相關產品輸入我國時，應依進口牛肉檢疫及查驗作業程序辦理，經農業部防檢署的申報檢疫及食藥署食品輸入查驗，且隨貨需檢附檢疫證明、輸台證明及衛生證明，確保國內農業生態及公共衛生安全。

依美國農業部指出，新世界螺旋蠅原本被認為於1966年已在美國絕跡，但佛羅里達州曾於2016年爆發疫情，主要波及鹿群，並於隔年撲滅。德州州長艾波特已發布「全州災難宣告」，力圖防堵螺旋蠅蛆病擴散。加拿大食品檢驗局表示，加拿大已暫時禁止過去21天內曾待在德州的任何家畜入境。

螺旋蠅會在溫血動物的開放性傷口或黏膜上產卵，孵化成幼蟲蛆後便會以啃食血肉為生。若不予治療，可能致命。螺旋蟲蛆也會影響野生動物、寵物，甚至人類。

德州 農業部 衛福部

延伸閱讀

端午將至食安不可輕忽 食藥署：3至8月「這三隻細菌」威脅健康最大

聯邦法官叫停糧食券附加條款 認干擾援助計畫…川普政府將上訴

世足賽／世界盃開踢在即 美墨加宣布伊波拉疫情旅遊限制措施

生態警訊！H5N5病毒入侵極地 歐洲首例北極熊染禽流感致死

相關新聞

美德州爆發牛隻遭螺旋蠅蛆寄生 重創美牛產業 我國食藥署最新回應

美國農業部今表示，德州出現第2例牛隻遭螺旋蠅蛆寄生病例，加拿大同時宣布對來自該州的家畜實施臨時禁令。法新社報導，美國農業部在社群平台X發文表示，第2起新世界螺旋蠅蛆病例是在德州南部一隻小牛身上發現，地點距離昨天通報的首例僅約9公里。螺旋蠅蛆寄生在牛隻身上，可能導致牛隻死亡。

7年追蹤55隻石虎14隻因犬攻擊喪命 生多所沉痛籲：莫再讓狗游蕩在外

根據農業部生物多樣性研究所石虎研究團隊統計指出，2019年至2026年4月，共為55隻石虎裝上發報器進行追蹤，其中33隻石虎死亡，原因包含路殺、犬隻攻擊、狩獵行為、危害衝突、中毒、殺鼠劑，以及各種人為環境風險等，其中因犬攻擊與疑似犬攻擊死亡計14隻，占死亡隻數高達42%。生多所再次沉痛呼籲，不要再讓犬隻在外遊蕩。

懸賞50萬成功找回走失「美琪」 外界關注賞金最暖結局曝光

桃園陳小姐日前祭出50萬元懸賞金尋找走失12年的愛犬「陳美琪」，引發全台關注，甚至有民眾組成「尋找美琪大軍」，最後由同村廖姓長輩在其屋外尋獲，當時廖男即表明不願收下全額懸賞金，外界關注後續發展。廖男表示，雙方協商後決定，僅收取8萬元紅包，其餘42萬元則聯名捐作公益，善款將用於地方宮廟及流浪動物團體。

葡小龜重返大海竟已游到北太平洋 新北動保處衛星發報追蹤健康狀況

今天是世界海洋日，新北市動保處近期在野柳地質公園成功野放龜太郎，並接連完成小虎鯨及玳瑁救援與野放任務，還與海保署合作導入衛星追蹤科技，強化野放後續監測，透過長期追蹤掌握移動模式及健康狀況，作為未來海洋保育政策推動依據。

走電線摘芒果 屏東高樹又見猴蹤

屏東縣高樹鄉繼去年二月、九月民眾通報猴子出沒逛大街、爬電桿，上周猴子又現蹤高樹鄉市區，民眾目擊猴子走在電線，還有民眾目擊猴子在農會周邊附近芒果樹吃芒果。農業處提醒，獼猴不會主動攻擊人，誤入村莊時，勿過分關注、喧嘩或企圖餵食，只要抱持安靜，多半會自行離去。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。