美德州爆發牛隻遭螺旋蠅蛆寄生 重創美牛產業 我國食藥署最新回應

美國農業部今表示，德州出現第2例牛隻遭螺旋蠅蛆寄生病例，加拿大同時宣布對來自該州的家畜實施臨時禁令。法新社報導，美國農業部在社群平台X發文表示，第2起新世界螺旋蠅蛆病例是在德州南部一隻小牛身上發現，地點距離昨天通報的首例僅約9公里。螺旋蠅蛆寄生在牛隻身上，可能導致牛隻死亡。

衛福部食藥署食品組長許朝凱指出，近期美國牛隻出現新世紀螺旋蠅蛆病例，主要是活體動物的感染疫情。他強調，若經美國農業部食品安全檢查署（FSIS）檢查發現，動物有螺旋蠅蛆感染證據，及任何來自受感染動物的受汙染產品，不得進入食品鏈。

「這是一個防疫議題，不是一個食品安全的議題。」許朝凱指出，美國牛肉及相關產品輸入我國時，應依進口牛肉檢疫及查驗作業程序辦理，經農業部防檢署的申報檢疫及食藥署食品輸入查驗，且隨貨需檢附檢疫證明、輸台證明及衛生證明，確保國內農業生態及公共衛生安全。

依美國農業部指出，新世界螺旋蠅原本被認為於1966年已在美國絕跡，但佛羅里達州曾於2016年爆發疫情，主要波及鹿群，並於隔年撲滅。德州州長艾波特已發布「全州災難宣告」，力圖防堵螺旋蠅蛆病擴散。加拿大食品檢驗局表示，加拿大已暫時禁止過去21天內曾待在德州的任何家畜入境。

螺旋蠅會在溫血動物的開放性傷口或黏膜上產卵，孵化成幼蟲蛆後便會以啃食血肉為生。若不予治療，可能致命。螺旋蟲蛆也會影響野生動物、寵物，甚至人類。