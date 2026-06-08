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7年追蹤55隻石虎、14隻因犬攻擊喪命 生多所沉痛籲：莫再讓狗在外游蕩

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
楊嘉棟指出，生多所主要追蹤的石虎個體中，有相當比例都會受到犬攻擊，野外也存在不少犬殺黑數，呼籲民眾不要再讓犬隻在外遊蕩。石虎示意圖。圖／聯合報系資料照片
楊嘉棟指出，生多所主要追蹤的石虎個體中，有相當比例都會受到犬攻擊，野外也存在不少犬殺黑數，呼籲民眾不要再讓犬隻在外遊蕩。石虎示意圖。圖／聯合報系資料照片

根據農業部生物多樣性研究所石虎研究團隊統計指出，2019年至2026年4月，共為55隻石虎裝上發報器進行追蹤，其中33隻石虎死亡，原因包含路殺、犬隻攻擊、狩獵行為、危害衝突、中毒、殺鼠劑，以及各種人為環境風險等，其中因犬攻擊與疑似犬攻擊死亡計14隻，占死亡隻數高達42%。生多所再次沉痛呼籲，不要再讓犬隻在外遊蕩。

生多所石虎研究團隊統計顯示，2019年至2026年4月，共為55隻石虎裝上發報器進行追蹤，藉由後續追蹤指出，共計有44次救傷或尋找屍體的行動，已確認死亡高達33隻。

「石虎保育大使 阿虎加油」粉專指出，這些追蹤也看見了殘酷的現實，截至目前已確認33隻石虎死亡，造成死亡的原因不只是路殺，更包括犬隻攻擊、狩獵行為、危害衝突、中毒、殺鼠劑，以及各種人為環境風險，其中因犬攻擊與疑似犬攻擊而死亡就有14隻。這些數據提醒我們，救傷是最後一道防線，追蹤能發現問題，但卻無法消除威脅，真正的保育，仍需要從環境改善與威脅源管理做起。

生多所長楊嘉棟表示，這14隻因犬隻致死的石虎，在救傷之前就已經死亡，根據野生動物急救站救傷統計，被犬攻擊的石虎死亡率幾乎100%，這些屍體的傷口也有做DNA採樣分析，確定都是來自犬攻擊。

楊嘉棟指出，生多所主要追蹤的石虎個體中，有相當比例都會受到犬攻擊，野外也一定有不是追蹤的石虎個體被犬攻擊致死但沒被發現，畢竟相較路殺很容易在道路上被目擊，犬殺確實存在較多黑數，再次呼籲民眾不要再讓犬隻在外遊蕩，或至少不要在野生動物熱區讓犬隻遊蕩，這是最基本的呼求了。

據生多所統計指出，2019年至2026年4月，共為55隻石虎裝上發報器進行追蹤，其中33隻石虎死亡，其中被犬隻攻擊致死比率最高。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」粉專
據生多所統計指出，2019年至2026年4月，共為55隻石虎裝上發報器進行追蹤，其中33隻石虎死亡，其中被犬隻攻擊致死比率最高。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」粉專

石虎 風險 野生動物 流浪犬

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