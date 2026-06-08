葡小龜重返大海竟已游到北太平洋 新北動保處衛星發報追蹤健康狀況

今天是世界海洋日，新北市動保處近期在野柳地質公園成功野放龜太郎，並接連完成小虎鯨及玳瑁救援與野放任務，還與海保署合作導入衛星追蹤科技，強化野放後續監測，透過長期追蹤掌握移動模式及健康狀況，作為未來海洋保育政策推動依據。

新北市動保處去年出海野放葡小龜，衛星發報電池耗盡前回報顯示，葡小龜已一路游至北太平洋，一天游動約50公里，每小時泳速約2.1公里，顯示已恢復正常游泳能力，可見野放前醫療復健及野放規劃均具成效。近期也於野柳國小舉辦海龜野放活動，並於海龜背甲上裝設衛星發報器，邀請全校師生及民眾共同見證受傷海龜重返海洋的重要時刻，目前海龜仍於近海活動，後續將持續監測其活動軌跡。

中華鯨豚協會秘書長表示，擱淺活體海龜若符合規劃衛星發報器體型，會帶回新北市海洋保育教育園區安裝發報器，為避免發報器重量對海龜游泳影響，發報器重量須小於裝設海龜體重之5%為原則。擱淺的鯨豚、海龜，透過海保救援網(MARN)專業團隊公私協力醫療照護，可以提升動物活體救援存活率。

新北市動保處表示，截至今年5月中共接獲通報23件，包含救援小虎鯨、侏儒抹香鯨、長吻真海豚、印太瓶鼻海豚、飛旋海豚、露脊鼠海豚、綠蠵龜、赤蠵龜及玳瑁等，其中有13隻海龜及10隻鯨豚，並順利野放1隻活體海龜及鯨豚4隻。

動保處指出，每年持續辦理鯨豚與海龜救援及保育教育課程，未來將持續結合中華鯨豚協會、野柳海洋世界、海巡署、海保署及海隆一號工作室等公私單位，提供即時救援與後續照護。提醒民眾若於海岸發現鯨豚或海龜擱淺，切勿自行接觸，請立即通報海巡署或1999市民專線，動保處將派員處理，共同守護海洋野生動物安全。

動保處救援小虎鯨。記者黃子騰／翻攝

葡小龜衛星發報回傳路線。圖／海保署提供