走電線摘芒果 屏東高樹又見猴蹤

屏東縣高樹鄉繼去年二月、九月民眾通報猴子出沒逛大街、爬電桿，上周猴子又現蹤高樹鄉市區，民眾目擊猴子走在電線，還有民眾目擊猴子在農會周邊附近芒果樹吃芒果。農業處提醒，獼猴不會主動攻擊人，誤入村莊時，勿過分關注、喧嘩或企圖餵食，只要抱持安靜，多半會自行離去。

不少民眾在網路PO出近期在高樹鄉看到猴子照片。高樹鄉農會總幹事洪銘聰說，上周在農會附近看到猴子出沒，爬到電線桿、高空走在電線上，大家擔心猴子會不會被電到。他也看到猴子在農會後面附近的芒果樹吃芒果。

高樹鄉菜寮村長蕭惠眞去年九月接獲村民反映猴子出沒，當時跑到大馬路上，也有到住家陽台欄杆、屋頂，通報農業處但未抓到。

農業處指出，去年二、九月接獲高樹鄉兩次通報，今年二月、四月、五月高樹鄉再度出現猴子，共接獲四次通報。這次網友發文在高樹鄉鬧區有猴子現蹤，未接獲通報。

農業處提醒，高樹鄉鄰近山脈周邊本來就是獼猴棲地，獼猴可能因找尋食物往平地移動，若嘗到甜頭，例如農作物、廚餘或民眾餵食等，就可能更常接近民眾生活空間。

農業處提醒，一般狀況下，獼猴不會主動攻擊人，獼猴誤入村莊，請民眾勿過分關注、喧嘩或企圖餵食，保持安靜，獼猴多半自行離去。若有闖入民宅或危害公共安全之虞，請撥打一九九九或一九五九通報縣府農業處，勿自行捕捉，以免造成動物或人員受傷。