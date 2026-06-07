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屏東旭海發現花紋海豚老年個體擱淺 成大救援團隊後續醫療評估
海洋保育署今7日中午11時59分，海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）接獲海巡署第八巡防區通報，在屏東縣牡丹鄉旭海岸際發現1隻鯨豚擱淺，現場發現後活體海豚，成功大學海洋生物及鯨豚研究中心教授王浩文初步鑑定為花紋海豚年老個體，活力欠佳。
海巡獲報後，中午12時16分抵達現場，確認活體海豚後，立即扶正、保濕等緊急處置。
成大海洋生物及鯨豚研究中心教授王浩文初步鑑定為花紋海豚年老個體，該海豚體長約280公分、體寬約50公分，活力欠佳。海保署屏東保育站接獲通報後，派人到場，後續偕同成大救援團隊從現場將個體運回成大鯨豚中心醫療與評估作業。
海保署表示，民眾如發現鯨豚、海龜等海洋保育類野生動物擱淺，請立即撥打118海巡服務專線或向地方政府通報，並避免圍觀、觸摸或自行將動物推回海中，以利專業救援團隊提供即時且適切的協助，共同守護海洋野生動物。
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