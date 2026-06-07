屏東旭海發現花紋海豚老年個體擱淺 成大救援團隊後續醫療評估

屏東縣高樹鄉繼去年2月、9月民眾通報猴子出沒逛大街、爬電桿，近期猴子又現蹤高樹鄉市區，有民眾目擊猴子走在電線上，還有民眾目擊猴子在農會周邊附近的芒果樹吃芒果。農業處提醒，獼猴不會主動攻擊人，誤入村莊時，勿過分關注、喧嘩或企圖餵食，只要抱持安靜，多半會自行離去。

2026-06-07 10:56