出生不久就離群！花蓮幼海豚擱淺身上還有咬傷 專家忍痛人道處理

花蓮美崙溪口北側沙灘今天清晨發現一隻弗氏海豚幼體擱淺，救援人員發現牠身上有2處達摩鯊咬傷痕跡，雖當下仍保有活動力，但因個體出生不久，無法透過人工方式提供母體哺育及行為學習需求，經專家評估並取得縣府同意後，最終採取人道處理。

今天上午5時許，有民眾在美崙溪口北側海灘發現鯨豚受困岸際，立即通報海巡署，花蓮商港安檢所、黑潮海洋文教基金會及海洋保育署巡查人員獲報後趕赴現場，確認為活體海豚後，先扶正、保濕等緊急救援措施。

黑潮海洋文教基金會鯨豚保育人員余欣怡初步辨識，擱淺個體為弗氏海豚幼體，體長約80公分、體重約30公斤，整體活動狀況尚可，但身體有2處明顯達摩鯊咬傷。

救援團隊隨後協調運輸車輛、水池及相關設備，將海豚暫時安置於漁會大樓水池內照護，不過海豚幼體疑似受到驚嚇，期間不斷發出叫聲，讓現場救援人員相當不捨。

海洋保育署副署長李筱霞表示，該隻海豚身上仍可見胎摺痕跡，研判出生時間不久。由於海豚屬海洋哺乳動物，幼體成長高度仰賴母體乳汁提供營養及免疫抗體，人類目前無法完全取代母體功能；幼海豚未來的覓食、群體互動及生存技能，也需透過母體陪伴與教導逐步建立，人工照養難以達成。

李筱霞指出，海豚為群居性動物，幼體通常需超過1歲才會離乳，這隻海豚可能因身體狀況不佳，或遭達摩鯊攻擊後與族群失散，導致最終擱淺岸邊，詳細原因仍有待進一步檢驗釐清。

考量個體存活機率及動物福利原則，經專家綜合評估並徵得花蓮縣政府同意後，最終決定採取人道處理，避免動物持續承受痛苦。

海保署也呼籲，民眾若發現鯨豚、海龜等海洋保育類野生動物擱淺，應立即撥打118海巡服務專線或通報地方主管機關，切勿自行觸碰、圍觀或將動物推回海中，以利專業團隊及時介入救援。