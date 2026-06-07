活體弗氏海豚擱淺花蓮沙灘 海巡與民團救援

花蓮太平洋公園北側美崙溪口，今天上午有民眾發現一隻活體鯨豚擱淺，海巡署第一二岸巡隊人員獲報到場處理，幼豚有2處傷口，送臨時救援池安置，最終因傷勢嚴重死亡。

海巡署第九巡防區指揮部表示，接獲民眾撥打118報案指出，花蓮太平洋公園北側沙灘美崙溪口發現一隻活體鯨豚擱淺，立即調派各單位人力、海保署第九工作站及民間保育團體趕赴現場搶救。

眾人合力將海豚搬移至沙灘上，救援人員以濕毛巾包覆，並持續用海水保濕提升散熱效果。

中華鯨豚協會表示，幼體「弗氏海豚」，經測量體長約105公分、體重約11.3公斤，有2處傷口，考量幼體海豚仍需進一步觀察與照護，經花蓮縣農業處動物保護及保育科同意，送往臨時救援池安置。

第一二岸巡隊表示，幼豚有2處傷口，經判斷傷口為鯊魚的咬痕，最終因傷重死亡。

民眾如果發現擱淺鯨豚時，可依循「三要四不原則」，要扶正、要保濕及要紀錄呼吸心跳，不要讓鯨豚風吹日曬、不要站於離頭部尾部太近的地方、不要推拖拉扯牠及不要喧嘩。

關懷海洋永續及保育海洋生態，呼籲民眾若於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，可撥打海巡署「118」服務專線通報。