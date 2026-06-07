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台南黑琵野放展現成果 「N44」及「N49」連3年飛返台灣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南黑琵野放展現成果 ，編號「N49」黑琵（左一）連3年飛返台灣被鳥友發現芳蹤。圖／台南市生態保育學會提供
台南黑琵野放展現成果 ，編號「N49」黑琵（左一）連3年飛返台灣被鳥友發現芳蹤。圖／台南市生態保育學會提供

台南市生態保育學會今舉辦生態年度大會，公布黑面琵鷺野放成果，其中編號「N44」及「N49」黑琵連續3年飛返台灣，展現台南保育成效。

會中，市府頒獎給尋獲市長黃偉哲任內野放黑面琵鷺的嘉義鳥友鄭宗達，也肯定理事長邱仁武任內推動生態保育工作、舉辦黑面琵鷺保育季系列活動等不遺餘力。

邱仁武也細數投入黑琵保育點滴，2012年成立學甲濕地生態園區，邀請時任台南市長的賴清德總統掛牌揭幕，成為台南第3大族群黑面琵鷺棲息區，2016年獲聯電公司第1屆「綠獎」，2017年向雲嘉南管理處爭取在七股區設立2座頂山賞鳥亭，2019、2023年學甲濕地保育行動計劃二度獲得內政部國家公園署評定「優等獎」，同時也出版「急水溪的學甲濕地」2輯繪本故事、「黑面琵鷺來台、度冬、北返」整套3輯繪本故事，提供小學教學使用，落實生態保育往下紮根。

近年黑琵救傷與野放成果展現，學會配合每年黑面琵鷺保育季尋找市長黃偉哲任內野放傷癒黑面琵鷺。其中野放的黑面琵鷺個體N44與N49，已連續3年飛返台灣，且多次於相同區域現蹤，顯示野放個體具良好適應能力與棲地忠誠度，為台南市推動野生動物保育的重要成果。

市府農業局保育科長朱健明說，黑面琵鷺N44於2022年12月28日由市長黃偉哲於七股頂山賞鳥亭野放；N49則2023年1月19日在學甲濕地生態園區救傷復原後野放個體，2隻野放後，皆成功融入野外族群，並於2023、24、25連3年被鳥友觀察記錄飛返台灣，展現高度存活率與遷徙能力。

台南黑琵野放展現成果 ，編號「N44」黑琵連3年飛返台灣被鳥友發現芳蹤。圖／台南市生態保育學會提供
台南黑琵野放展現成果 ，編號「N44」黑琵連3年飛返台灣被鳥友發現芳蹤。圖／台南市生態保育學會提供

台南 嘉義 黃偉哲

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