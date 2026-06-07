80公分長弗氏海豚幼體擱淺花蓮 身上遭咬傷救援團隊接力搶救

花蓮美崙溪口北側沙灘今天清晨發現1隻活體海豚擱淺，海巡人員、黑潮海洋文教基金會及海洋保育署巡查員獲報後趕赴現場救援，確認為弗氏海豚幼體，身上有兩處鯊魚咬傷痕跡，目前活動力穩定，將移往收容中心接受進一步照護與觀察。

海洋保育署表示，今天上午5時35分透過海洋保育類野生動物救援組織網接獲通報，民眾在花蓮市美崙溪出海口北側海灘發現鯨豚擱淺，花蓮商港安檢所、黑潮海洋文教基金會及海保署人員隨即到場處理，確認為活體海豚後，立即進行扶正、保濕等緊急救援措施。

經黑潮海洋文教基金會研究人員余欣怡初步辨識，該個體為弗氏海豚幼體，體長約80公分、體重約30公斤，整體活動狀況尚稱良好，但身體有兩處疑似達摩鯊造成的咬傷。

由於海豚年紀尚幼，仍需接受專業醫療評估與後續照護，救援團隊正協調運輸車輛、水池及相關設備，規劃送往收容中心安置，持續監測健康情形，並依專家意見研擬後續處理方式。

海保署指出，鯨豚擱淺成因多元，可能與個體健康、海洋環境變化或天候及海況因素有關，實際原因仍待進一步檢查釐清。呼籲民眾若發現鯨豚、海龜等保育類海洋野生動物擱淺，應立即撥打118海巡服務專線或通報地方政府，切勿圍觀、碰觸或自行將動物推回海中，以利專業團隊即時介入救援。