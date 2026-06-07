生多所7年追蹤55隻石虎 6成因路殺、犬隻攻擊、中毒等喪命

根據農業部生物多樣性研究所石虎研究團隊統計指出，2019年至2026年4月，共為55隻石虎裝上發報器進行追蹤，其中33隻石虎死亡，原因包含路殺、犬隻攻擊、狩獵行為、危害衝突、中毒、殺鼠劑，以及各種人為環境風險等，死亡占比高達6成。

生多所石虎研究團隊統計顯示，2019年至2026年4月，共為55隻石虎裝上發報器進行追蹤，藉由追蹤，共計有44次救傷或尋找屍體的行動，已確認死亡高達33隻。

「石虎保育大使 阿虎加油」粉專指出，其中最令人難忘的是去年的石虎「捲心餅」，因4G發報器回傳位置異常集中、活動模式異常，團隊得以及時趕赴現場，成功救出受困套索的牠，雖然最終仍因傷勢截肢，但保住了生命，目前已在動物園擔任保育大使。

該粉專指出，追蹤也看見了殘酷的現實，截至目前已確認33隻石虎死亡，造成死亡的原因不只是路殺，更包括犬隻攻擊、狩獵行為、危害衝突、中毒、殺鼠劑，以及各種人為環境風險。這些數據提醒我們，救傷是最後一道防線，追蹤能發現問題，但無法消除威脅，真正的保育，仍需要從環境改善與威脅源管理做起。

該粉專說，保育的目標不是讓大家有更多機會救傷石虎，而是讓石虎能在野外平安生活，不需要被救，44次救援、33個失去的生命，以及那些仍在山林中努力生活的石虎，共同訴說著台灣淺山生態最真實的故事。