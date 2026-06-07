台中愛犬綁在自家院子被外來3隻惡犬狠咬死 動保處出手

台中一名飼主上網控訴，他家2歲多惡霸犬綁日前在自家院子，被3隻疑似放養的大型犬闖入圍攻，撕咬近20分鐘死亡；台中市動保處今天表示，涉案3隻犬隻疑有出入公共場所無人伴同，並攻擊其他動物致死情形，將通知飼主到案說明；如查證屬實，將依違反動物保護法，最高裁處1萬5000元罰鍰，並依法列管為攻擊性犬隻。

飼主上網說肇事犬隻飼主未善盡管理責任，還回應只是將狗「放出來拉屎」，飼主和家人無法接受，已報警並向動保單位檢舉。網友看到影片痛罵放養行為不負責，形同未爆彈。

台中市動物保護防疫處表示，已於6月6日接獲通報，經初步檢視通報內容及影像，涉案3隻犬隻疑有出入公共場所無人伴同，並攻擊其他動物致死情形，將通知飼主到案陳述意見；如查證屬實，將依違反動物保護法第20條第1項規定，最高裁處1萬5000元罰鍰，並依法列管為攻擊性犬隻。

動保處說明，後續將釐清犬隻飼主管領責任，並同步查核寵物登記、絕育及狂犬病預防注射等事項，如有違規，將依法併同裁處。