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屏東高樹街頭又見猴蹤今年通報4次 爬電桿高空走電線還吃芒果

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣高樹鄉近期又出現獼猴現蹤，圖為去年發現情況。圖／縣府農業處提供
屏東縣高樹鄉近期又出現獼猴現蹤，圖為去年發現情況。圖／縣府農業處提供

屏東縣高樹鄉繼去年2月、9月民眾通報猴子出沒逛大街、爬電桿，近期猴子又現蹤高樹鄉市區，有民眾目擊猴子走在電線上，還有民眾目擊猴子在農會周邊附近的芒果樹吃芒果。農業處提醒，獼猴不會主動攻擊人，誤入村莊時，勿過分關注、喧嘩或企圖餵食，只要抱持安靜，多半會自行離去。

昨有網友在網路threads社群發文說，高樹鄉的猴子已經兩天還沒被抓到等語，引發網友熱議，也有不少民眾po出近期在高樹鄉看到猴子照片等。

高樹鄉農會總幹事洪銘聰說，近期在農會周邊有看到猴子出沒，爬到電線桿，高空走在電線上，大家擔心猴子會不會被電到。他也看到猴子在農會後面附近芒果樹上吃芒果。

早在去年2月、9月，高樹鄉菜寮村長蕭惠眞就發現猴子出沒，當時跑到大街上，也有到住家陽台欄杆、屋頂等，雖然通報農業處但沒有抓到。

農業處指出，去年2月、9月接獲高樹鄉兩次通報，今年2月、4月與5月同樣高樹鄉再度出現猴子共接獲4次通報。這次網友發文在高樹鄉鬧區高樹村附近猴子現蹤，未接獲通報。

農業處提醒，高樹鄉靠山區，鄰近山脈周邊本來就是獼猴棲地，獼猴可能因想找尋食物往鄰近平地移動，若嘗到甜頭，例如農作物、廚餘或民眾餵食等，就可能更常接近民眾生活空間（類似像壽山或中山大學獼猴）。

農業處提醒，一般狀況下，獼猴不會主動攻擊人，獼猴誤入村莊，請民眾勿過分關注、喧嘩或是企圖餵食，只要保持安靜，獼猴多半會自行離去。若有闖入民宅或危害公共安全之虞，請即撥打1999或1959通報縣府農業處，派廠商處理，切勿自行捕捉，以免造成動物或人員受傷。

屏東縣高樹鄉近期又出現獼猴現蹤，圖為去年發現情況。圖／縣府農業處提供
屏東縣高樹鄉近期又出現獼猴現蹤，圖為去年發現情況。圖／縣府農業處提供

屏東縣高樹鄉近期又出現獼猴現蹤，圖為去年發現情況。圖／縣府農業處提供
屏東縣高樹鄉近期又出現獼猴現蹤，圖為去年發現情況。圖／縣府農業處提供

屏東縣高樹鄉近期又出現獼猴現蹤，圖為去年發現情況。圖／縣府農業處提供
屏東縣高樹鄉近期又出現獼猴現蹤，圖為去年發現情況。圖／縣府農業處提供

芒果 猴子 農業處

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