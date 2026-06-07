長須鯨死亡擱淺花蓮海岸 科博館將製標本

花蓮秀林崇德海岸3月發現1隻死亡長須鯨，漂流至定置漁網附近，身體已腐爛。專家將骨骼送往自然科學博物館，後續將製作1比1比例標本、3D建模及複製，提供典藏與教育研究。

花蓮秀林崇德海岸於3月4日上午，1名定置漁網業者在近海作業時，發現1隻大型鯨魚正在附近漂流，已死亡多時且腐爛，經業者協助拖行到崇德海灘現場解剖；骨肉分離後，肉體部分海拋，骨骼打包後送至科博館，提供後續研究及科學與教育用途。

科博館副研究員姚秋如告訴中央社記者，長須鯨多棲息在大洋區，全世界各大洋區都有分布紀錄，曾歷經商業捕鯨的捕獵，西太平洋族群數量一度變得很少。根據海洋保育署海洋動物救援網（MARN）資料顯示，台灣1年約有近200隻鯨豚擱淺，2005年至今僅出現3隻長須鯨紀錄。

姚秋如提到，台灣共有3隻長須鯨擱淺紀錄，分別為2005年擱淺桃園、2025年在龜山島發現，加上今年擱淺花蓮秀林崇德海岸。第1隻長須鯨由科博館收藏，第2隻由中華鯨豚協會代為處理中，第3隻經爭取後交付科博館製作標本，以利後續教育和研究。

科博館表示，目前籌備1比1模型標本的製作，骨骼標本盼能在科博館蒐藏庫永久典藏，未來也預計規劃在生命科學廳更新計畫後以常設展展出。