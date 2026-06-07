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小貓熊來了...大貓熊繁衍後代靠牠們 台北動物園揭可能性

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園大貓熊「圓圓」已是21歲高齡個體，此為去年8月生日吃「蛋糕」。本報資料照片／記者胡經周攝影
台北市立動物園大貓熊「圓圓」已是21歲高齡個體，此為去年8月生日吃「蛋糕」。本報資料照片／記者胡經周攝影

上海市立動物園一對小貓熊昨天送抵台北市立動物園，園內現有7公5母共12隻，增加多樣性新血緣。至於外界關心大貓熊繁衍計畫，園方表示，台灣以外的大貓熊個體所有權均屬於中國大陸，繁殖需跟陸方協商、取得共識，不過兩岸關係並非永遠停滯不變，未來仍可秉持善意看待。

大貓熊「團團」過世後，台北動物園剩下21歲「圓圓」和12歲「圓仔」、5歲「圓寶」。台北市立動物園發言人曹先紹表示，「圓圓」已是高齡個體，應已無參與繁殖議題的可能。

曹先紹表示，從維繫域外圈養大貓熊健康永續族群角度而言，需依個體的親緣關係，在維持族群遺傳多樣性的重要性，排定「急需繁殖」的優先順位。

他說，依此概念，「團團」來自圈養個體數最龐大的「盼盼」家族，「圓仔」及「圓寶」非優先個體，但即便列入考量的優先繁殖個體，如何搭配雌雄性個體、甚至是使用雄性個體冷凍精液，也需由專家比對擇定。

曹先紹指出，台灣以外的大貓熊個體所有權均屬於中國大陸，繁殖一事顯需跟陸方協商、取得共識。不過，兩岸關係並非永遠停滯不變，未來仍秉持善意、「視睦以待」。

台北市立動物園大貓熊「圓仔」去年7月喜迎12歲生日。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園大貓熊「圓仔」去年7月喜迎12歲生日。圖／台北市立動物園提供

大貓熊「圓寶」5歲生日，台北市立動物圓去年準備特製冰塊生日蛋糕為牠慶生。本報資料照片／記者侯永全攝影
大貓熊「圓寶」5歲生日，台北市立動物圓去年準備特製冰塊生日蛋糕為牠慶生。本報資料照片／記者侯永全攝影

貓熊 動物園 台北市立動物園

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