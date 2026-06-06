全球最低緯度繁殖紀錄蒙陰影 東方白鸛幼鳥慘死 台日將交流保育對策

今年3月在雲林一處電塔出生的3隻瀕危珍稀東方白鸛幼鳥，寫下全球緯度最低繁殖紀錄，日前一隻幼鳥疑飛行時遭風機擊中慘死，引起生態界關注。日本近年持續設置人工巢塔引導東方白鸛至安全環境繁衍，相關學者專家將來台交流，屏東科技大學特聘研究員孫元勳表示，應借鏡日本經驗，讓東方白鸛避開電力設施築巢，從根本解決生態陷阱問題。

全世界僅存3000多隻東方白鸛，去年12月東方白鸛在雲林二崙一處電塔築巢產下3隻幼鳥，吸引許多鳥友關注，今年5月幼鳥起飛離巢隨親鳥覓食學飛，未料本月4日一隻幼鳥被發現鳥體斷成兩截，慘死濁水溪北岸彰化大城一支風機下方，疑昏暗飛行時遭風機擊中，東方白鸛的保育問題再度引起關注。

1989年關渡曾出現東方白鸛在電塔築巢並導致跳電的紀錄，近期傳出在六輕麥寮廠區電塔築巢繁殖，孫元勳表示，沿海電塔因應嚴峻鹽害，每個月均需執行礙子清洗作業，鳥類常因作業干擾而被迫離巢，今年能成功繁衍，推測是因該處電塔未被及時清理，才讓東方白鸛有機會完成孵育。

他表示，東方白鸛習性原在高處築巢，但在電塔上繁殖對電力安全及鳥類生存皆構成巨大威脅，除可能引發跳電事故影響電力供應，歐洲統計顯示，電塔上出生的幼鳥在練飛階段觸電率高達1.5%，在電塔築巢對東方白鸛來說猶如陷入「生態陷阱」。

日本已累積三、四十年復育經驗，明確採取「不鼓勵電塔築巢」的立場，一旦發現東方白鸛築巢即予拆除，並轉而透過NGO團體與相關單位合作，在安全區域架設約12米高的人工巢塔，目前已廣設百餘座，約半數有東方白鸛利用，成功引導東方白鸛至安全環境繁衍。

孫元勳表示，先前水利署第四河川分署已嘗試設置25米高的人工巢塔作為導引，面對台灣電力供應吃緊且濕地周邊高樹稀缺的現況，他認為應參考日本經驗，透過完善的人工巢塔導引，讓東方白鸛避開電力設施，甚至遠離風機設備，從根本解決生態陷阱問題，另外，若在幼鳥還沒離巢前進行繫放，除可觀察飛行路徑，也有機會在幼鳥受傷時及時救援，避免憾事發生。

為永續保育東方白鸛，林保署南投分署、農業部生物多樣性研究所、經濟部水利署第4河川分署共同規畫6月9日台日白鸛保育研討會，雲林縣麥仔簝文化協會理事長吳明宜表示，研討會的演講者包括日本鸛之會代表佐竹節夫「日本東方白鸛重返自然、與人類共生」、日本金澤大學菊地直樹教授「人類社會如何與自然共存」、屏科大孫元勳教授「台灣東方白鸛研究之展望」、林保署「台灣保育共生地推動現況」。

今年3月在雲林一處電塔出生的3隻瀕危珍稀東方白鸛幼鳥，寫下全球緯度最低繁殖紀錄，屏東科技大學特聘研究員孫元勳表示，應借鏡日本經驗，讓東方白鸛避開電力設施築巢，從根本解決生態陷阱問題。圖／讀者提供