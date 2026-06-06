外來種亞洲錦蛙擴散叫聲如牛 蛇不吃無天敵移除困難

外來種亞洲錦蛙入侵，分佈範圍數量擴大，大雨過後，嘉義縣市紛紛出現繁殖，叫聲如牛、音量可達70分貝，跟夜鷹一樣擾眠，錦蛙皮膚會分泌有毒黏液，連蛇類也不吃無天敵，保育人士憂心影響本土蛙類生存空間。林保署嘉義分署補助嘉縣市及台南市府移除，因難捕抓成效有限。

「吵死人了！」嘉縣中埔鄉鹽館村徐姓農民說，最近雨後，外來種亞洲錦蛙田間出現，數量愈來愈多，叫聲如牛叫，音量可達70分貝刺耳，跟夜鷹一樣擾眠，政府應比照移除外來種沙氏變色蜥、綠鬣蜥，加速移除。

林保署嘉義分署說，歷年補助嘉縣、嘉市、台南市府辦理「生物多樣性保育及入侵種管理計畫」，執行轄內外來種動物移除防治工作，嘉縣府委託嘉大執行，嘉市府補助荒野保護協會嘉義分會執行，台南市府委託亞洲大學執行，共移除逾千隻。

嘉大生物資源學系助理教授陳宣汶說，亞洲錦蛙移除困難，除特定地點如公園水池外，住家附近亞洲錦蛙會躲藏排水溝，很難捕抓。每年4、5月下雨過後，會大量出現鳴叫求偶，其他季節不太容易發現。亞洲錦蛙屬底棲性、三棲蛙類，生命力超強，以螞蟻、昆蟲為食，小雨蛙、蟾蜍等蛙類可能受影響，繁殖力強，喜歡躲在土泥裡，會爬樹還會下地、挖洞，鳴聲如牛，皮膚有毒性，誤食有中毒危險。