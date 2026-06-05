台灣黑熊持續現蹤阿里山 顯示已有穩定族群活動

阿里山鄉特富野古道南端、中山村楠梓仙溪上游於今年4月、5月間發現台灣黑熊出沒，且還難得拍攝到黑熊的正面，皆未配戴發報器，顯示阿里山地區已有穩定黑熊族群活動。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，自111年起推動台灣黑熊生態服務給付計畫，鼓勵部落投入黑熊棲地巡護與生態監測，鄒族獵人協會今年4月間在特富野古道南端架設的紅外線自動相機，成功拍攝到台灣黑熊活動影像，協會自112年起連續4年記錄到黑熊蹤跡。

嘉義分署表示，這次紅外線相機拍攝到的黑熊未配戴發報器，研判與今年1月間於阿里山里佳部落發生侵擾事件的黑熊屬不同個體。從畫面可見，黑熊白天行經攝影機前方時，曾短暫停留觀察，拍攝到黑熊正面的畫面相當珍貴。

嘉義分署說，日前特別頒發新台幣5萬元棲地監測獎勵金給鄒族獵人協會，肯定協會長期投入山林巡護與監測工作。

嘉義分署表示，阿里山工作站架設在阿里山鄉中山村楠梓仙溪上游附近的紅外線自動相機，也分別於今年5月11日、23日記錄到黑熊的活動影像，與4月間在特富野古道南端發現的黑熊都未配戴發報器，顯示阿里山地區已有穩定黑熊族群活動。

嘉義分署說，特富野古道為熱門登山健行路線，發現黑熊的地方距離登山路線約有500公尺遠，並非民眾健行路徑，民眾勿恐慌；若發生黑熊誤捕事件，民眾也勿驚慌或隱匿不報，應立即通報相關單位，以利第一時間救援，提升黑熊存活機會。