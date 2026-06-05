飼主快看…「芒種」濕熱易發皮膚病 新北動保處提供三招守護毛寶貝

今天是24節氣中的「芒種」，代表氣溫漸升、濕氣加重的天氣型態，是細菌滋生高峰期，犬貓等寵物若長時間處於潮濕悶熱，容易引發皮膚病、耳朵發炎、感染寄生蟲。新北市動保處提醒飼主「保持乾爽、環境清潔、定時驅蟲」守護毛寶貝健康。

第一招「保持乾爽」，動物洗澡或外出返家後，務必徹底吹乾毛髮避免悶住皮膚、第二招「環境清潔」，定期清洗睡墊、玩具、注意生活環境整潔，降低細菌及黴菌滋生、第三招「定期驅蟲與觀察」，按時預防體內外寄生蟲並留意寵物是否頻繁抓癢、舔腳或出現皮屑異味等情形，若有異狀盡速就醫診治。

八里動物之家站長黃勁達指出，近期站內也有犬隻的腳趾、鼠蹊部、腋下等處感染皮膚炎，根據病因給予口服藥物及外用軟膏治療便已改善，收容所夏季潮濕悶熱，也有準備吹水機、每天加強環境清潔降溫保持地板乾燥。

動保處再次提醒飼主，平時多注意寵物生活環境清潔與身體狀況，落實「保持乾爽、定期清潔、按時驅蟲」三大防護原則，即可有效降低皮膚疾病發生，相關資訊可至動保處臉書粉絲專頁查詢，安心迎接炎炎夏日。

腳底及指間容易因潮濕而發炎，需要特別注意清潔、保持乾燥。圖／新北市動保處提供

定期清洗睡墊、玩具與生活空間整潔，可降低細菌及黴菌滋生。圖／新北市動保處提供