動團籲推高強度絕育 野保團體：應同步落實餵食管制、源頭全面責任制

動保團體今召開記者會，發布在北台灣執行高強度絕育的成果，呼籲政府持續投入絕育政策，並強化飼主責任。對此，為野生動物而走行動聯盟發聲明表示，若單靠純絕育、純放回，無法切斷外來物種對本土生態與生物多樣性的衝擊，呼籲「絕育、管制、責任」多管齊下，落實餵食管制、全面責任制。

聯盟表示，任何管理政策的成效，必須以整體生態與保育成果作為實質檢驗標準，若將局部、特定小區域的數字變化，過度擴大解讀為全國性的減量成功，卻未同步評估全面的生態衝擊、未處理餵食行為所延伸的破口，單憑局部犬隻數量的減少，恐無法真實反映全國野生動物正遭遇的實質棲地危機。

聯盟指出，對瀕危野生動物而言，棲地內的「犬隻密度與行為」遠比全台或全縣市的「遊蕩犬總數」更具決定性，動團不能將少數區域的數字視為全面成功，而無視核心棲地衝突仍在惡化的事實，即使都會區或特定社區犬隻數量顯著下降，但若特定生態敏感區內的「餵食點」持續擴張，引導遊蕩犬隻高度集結，瀕危物種面臨的滅絕風險便無法隨總數下降而獲得實質緩解。因此，政策深化的重點，應是將資源精準抽調，並挹注於生態敏感區的衝突轉移。

聯盟表示，動保團體引用的國際同伴動物管理聯盟（ICAM）對於「負責任餵食」有明確規範，包括僅能餵食已完成絕育的動物，且不得在生態敏感區進行餵食，反觀台灣部分團體倡導將餵食行為與責任分離，但穩定的食物來源不僅可能延長遊蕩犬壽命，也可能吸引周邊犬隻移入，使絕育速度難趕上族群遞補與移入的速度。

聯盟主張，依現行動物保護法，絕育本就是飼主應盡的責任，但目前全台犬貓登記率仍不到7成，若長期餵養、放養行為缺乏法律上相對應的責任歸屬，政府持續投入預算進行絕育，恐是以公共預算承擔不負責行為造成的社會成本。

聯盟也以新加坡及日本經驗為例，新加坡遊蕩犬獲控制，最核心原因是高比例收容與送養，並非單純放回；新加坡也立法禁止在自然保護區、公園等區域餵食流浪或野生動物。日本西表島則透過強化飼主責任與立法禁止餵食遊蕩貓，歷經20年逐步達成遊蕩貓清零目標。

聯盟強調，無論是新加坡或日本實證皆表明，若不切斷非天然的食物來源、不落實嚴格的區域禁餵、不強化飼主責任源頭管理，單靠「純絕育、純放回」無法切斷外來物種對本土生態與生物多樣性的實質衝擊，呼籲應落實餵食管制，在法定保護區、生態熱區實施「餵食清零」，並強化負責任的飼主教育，嚴格稽查未登記家犬，針對在公眾空間進行長期餵養及放養的個體，也應研議依法課予等同飼主的法律管束責任。